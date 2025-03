Frank Rosin und Alexander Kumptner bekommen neue TV-Show

Frank Rosin (58) und Alexander Kumptner (41) verabschieden sich von ihrer bisherigen Rolle als Juroren bei der beliebten Kochshow The Taste, die im Herbst mit einer neuen Staffel zurückkehrt. Während Fans der Sendung den Weggang der beiden Publikumslieblinge bedauern, gibt es bereits erste Details zu ihrem nächsten Projekt. Auf Instagram teilten die beiden Köche ein gemeinsames Bild, auf dem sie mit humorvollen Lebkuchenherzen posieren – wohl passend zu ihrem neuen Format. "Leute, wir drehen gerade ein neues Format nur für euch", schreiben sie zu dem Schnappschuss. Viele Fans zeigen sich in den Kommentaren begeistert, auch wenn sie den Abschied bei "The Taste" bedauern.

Nachdem Frank und Alexander vor Kurzem ihren Abschied aus der Jury des beliebten Kochformats "The Taste" verkündeten, sorgte dies für Bestürzung unter den Zuschauern. Das Duo hatte sich in den letzten Staffeln in die Herzen des Publikums gespielt und wird schmerzlich vermisst. Doch die Spekulationen halten an, ob ihr neues Geheimprojekt der Grund für den Ausstieg war. Trotz der Vorfreude auf ihre neue Show äußerten einige Follower in den Kommentaren auch ihren Trennungsschmerz. "Deshalb kein 'The Taste'?", fragte ein User, während ein anderer kommentierte: "Ist eine Entschädigung für 'The Taste' ohne euch!"

Frank Rosin und Alexander Kumptner gelten seit Langem als eingespieltes Team. Ihre Chemie, die in den vergangenen Staffeln von "The Taste" für viele unterhaltsame Momente sorgte, war ein wesentlicher Faktor für ihren Erfolg. Vor allem Alexander Herrmann (53) und Tim Raue (50), die auch nach der Neubesetzung in der Jury bleiben, äußerten sich wiederholt begeistert über die Dynamik des Duos. Weitere Details zum neuen Format sind jedoch noch abzuwarten. Es gibt aber einen kleinen Trost für die Fans – 2026 kehrt "The Taste" mit einer exklusiven Promi-Edition zurück! Laut DerWesten sind die Spitzenköche Alexander Herrmann und Tim Raue sowie Frank Rosin und Alexander Kumptner wieder mit dabei.

SAT.1 / Benjamin Kis Frank Rosin, Alexander Kumptner, Tim Raue und Alexander Herrmann, "The Taste"-Coaches

SAT.1 / Jens Hartmann Alex Kumptner, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Tim Raue, die "The Taste"-Coaches

