Ausgeplaudert: TV-Koch Alexander Kumptner wird bald Vater

Alexander Kumptner (41), der beliebte TV-Koch aus Österreich, hat eine wunderbare Neuigkeit verkündet: Er wird Vater! In der Sendung "Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern", in der er gemeinsam mit Frank Rosin (58) und Ali Güngermüş (48) eine kulinarische Reise durch Amerika unternimmt, lüftete er das private Geheimnis. Mit einem breiten Lächeln verriet Alexander, dass "ein kleiner Hosenscheißer am Weg" sei. Die Freude darüber, bald in die Rolle des Vaters zu schlüpfen, sei überwältigend, so der Starkoch. Wer die Mutter des Kindes ist, ließ Alexander allerdings unbeantwortet.

Bereits in einem früheren Interview hatte Alexander erklärt, dass er seit mehreren Jahren glücklich vergeben ist. Allerdings halten seine Partnerin und er ihre Beziehung bewusst aus der Öffentlichkeit fern. "Meine Freundin und ich möchten unsere Beziehung für uns behalten", betonte er im Jahr 2021. Über ihre berufliche Beanspruchung verriet der Spitzenkoch damals: Beide seien sehr beschäftigt, in dieser Hinsicht können sie sich gut verstehen. Die nahende Geburt dürfte jedoch ein wenig Ruhe in den hektischen Alltag des Paares bringen – das glauben seine Kollegen, die ihm mit aufmunternden Worten gratulierten.

Wie er offen zugibt, konnte Alexander selbst sich lange nicht vorstellen, Vater zu werden. Doch mit der bevorstehenden Ankunft seines Kindes scheint er seine Meinung geändert zu haben. Seine Kollegen Frank und Ali, die selbst Väter sind, gaben ihm direkt einige Tipps: "Endlich morgens aufstehen und wissen, wofür", sagte Frank. Ali fügte hinzu, dass die Liebe zu einem eigenen Kind unübertroffen sei. Alexander, der mit seiner charmanten Art in TV-Kochsendungen wie The Taste bekannt wurde, scheint für den neuen Lebensabschnitt bereit zu sein – auch wenn er die Privatsphäre seiner kleinen Familie weiterhin schützen möchte.

Frank Rosin, Alexander Kumptner, Tim Raue und Alexander Herrmann, "The Taste"-Coaches

Frank Rosin, Tim Raue, Angelina Kirsch, Alexander Kumptner und Alexander Herrmann

