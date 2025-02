Verlobung mit Taylor geplant? Das sagt Travis Kelce dazu

Die Beziehung zwischen Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. Fans warten seit langem auf eine Verlobung. Doch Travis selbst zeigte sich jüngst im Podcast "New Heights" eher kritisch gegenüber Hochzeiten im Herbst, da die Jahreszeit für NFL-Profis eine extrem fordernde Zeit sei. Er scherzte: "Ich kenne eigentlich niemanden, der im Herbst geheiratet hat, denn alle Hochzeiten, auf denen ich war und alle meine Freunde haben im Sommer geheiratet." Die Fans der beiden müssen sich demnach vielleicht noch gedulden. Währenddessen genießt das Paar seine Beziehung in vollen Zügen – ob bei großen Events wie der letzten Super-Bowl-Feier oder im kleineren Kreis mit Freunden und Familie. Fans der beiden hoffen allerdings weiterhin, dass diese Liebe in naher Zukunft auch vor den Traualtar führt.

Bereits im Oktober gab es am Rande eines Baseballspiels in New York den ersten Anlass für Spekulationen. In der VIP-Loge des Yankees-Stadions genossen sie das Spiel gegen die Guardians, als es zu einem besonders süßen Moment kam. TV-Moderator Adam Lefkoe, ein Freund von Travis, brachte sein Baby Prince mit ins Stadion. Als Taylor von dem Kind erfuhr, bat sie sofort: "Baby?! Lass mich sehen!" Begeistert über Prince schwärmte die Sängerin: "Das ist vielleicht das süßeste Baby, das ich je gesehen habe." Die rührende Geschichte löste bei den Swifties erneut Baby-Gerüchte aus.

Nach dem Spiel äußerte sich Adam im Podcast "The Steam Room" begeistert über die Singer-Songwriterin. Sie sei "bodenständig" und habe nach dem Spiel sogar mit Fans Fotos gemacht, während sie mit ihrem Team besonders fürsorglich umgegangen sei. Dass sie den Sicherheitskräften, die extra länger geblieben waren, spontan Trinkgeld gegeben habe, beeindruckte Adam ebenfalls stark. "Man merkt einfach, dass sie ein guter Mensch ist", so der Sportkommentator. Währenddessen warten Fans ungeduldig, ob Travis den nächsten Schritt in der Beziehung wagt und Taylor einen Heiratsantrag macht. Trotz seines vollen Terminplans vor dem Super Bowl sei es für viele ein denkbarer nächster Schritt nach fast zwei gemeinsamen Jahren.

Getty Images Adam Lefkoe, Sportmoderator

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

