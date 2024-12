Taylor Swift zieht aus Liebe zu Travis Kelce nach Nashville

Ist das der nächste Schritt für Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35)? Wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtet, soll die erfolgreiche Pop-Sängerin näher zu ihrem Partner nach Nashville gezogen sein. "Taylor hat durch die Beziehung zu Travis ihre Prioritäten geändert", erklärt die Quelle als Grund, und erklärt weiter: "So sehr in Travis verliebt zu sein, hat ihr einen neuen Blick auf das Leben gegeben." Laut dem Informanten scheint die Beziehung der beiden weiter aufzublühen. Für ihre große Liebe zog die Sängerin nur 90 Flugminuten von dem Kansas-City-Chiefs-Star entfernt in den angrenzenden Bundesstaat – Travis lebt derzeit in Missouri, westlich von Tennessee.

Die 35-Jährige besitzt einige Häuser auf der ganzen Welt, doch bisher betitelte sie New York City als ihre Wahlheimat. "New York City ist aufregend und Taylor wird es immer als ihr Zuhause betrachten. Aber sie wächst ebenso wie ihre Beziehung und spürt, dass es für sie an der Zeit ist, Wurzeln zu schlagen", betont die Quelle über ihre derzeitige Situation. In ein gemeinsames Haus wolle das Pärchen wohl erst ziehen, wenn es an der Zeit sei, eine eigene Familie zu gründen. Bis dahin wohnt Taylor noch in ihrer eigenen Unterkunft.

Laut dem Interview empfinden beide Nashville als wunderschön – Taylor startete dort sogar ihre Karriere. Die Rückkehr nach Music City soll den Kreis somit schließen und ihr eine besondere Sicherheit und Ruhe geben. Die Künstlerin erlebte bisher einige beunruhigende Situationen, bei denen Stalker versuchten, in ihre Wohnung in New York City zu gelangen. Noch im vergangenen Januar wurde ein Einbrecher vor ihrer Wohnung festgenommen und verhaftet. Ein weiterer Mann lauerte Taylor vor zwei Jahren auf und raste mit seinem Auto in ihre Wohnung. Durch diese traumatischen Erlebnisse liege die Sicherheit für das Paar an oberster Stelle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige