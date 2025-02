Cynthia Erivo nimmt neues Album auf ungewöhnliche Weise auf

Cynthia Erivo (38) hat in einem Interview mit CBS News einen überraschenden Einblick in die Entstehung ihres neuen Albums gegeben. Die Schauspielerin und Musikerin erklärte, dass der Großteil des Werks nicht einmal vollständig geschrieben war, bevor sie ins Studio ging. "Vieles davon ist autobiografisch, manches ein Gedankenstrom", sagte Cynthia. Sie fügte hinzu: "Wir haben viel Musik mit den Klängen gebaut, die meine Stimme machen kann." Das Album soll noch dieses Jahr veröffentlicht werden.

Die Oscar-nominierte Künstlerin, die zuletzt durch ihre Rolle im Musicalfilm Wicked begeistert hat, erläuterte ihren ungewöhnlichen Aufnahmeprozess: "Ich singe eine Gesangslinie, die bleibt dann bestehen, und darauf lege ich wieder eine neue Linie – so lange, bis mir nichts mehr einfällt." Die Lyrics entstehen dabei oft erst nach den stimmlichen Harmonien, die sie Schicht für Schicht aufnimmt. "Es hat meistens funktioniert", bemerkte Cynthia stolz. Auch ihr Plattenlabel sei von den Ergebnissen begeistert. Das Album folgt auf ihren ersten musikalischen Release "Ch. 1 Vs. 1" aus dem Jahr 2021.

Doch Cynthia ist nicht nur für ihre Musik bekannt. Seit Jahren brilliert die Tony-Preisträgerin auch auf der Theater- und Leinwandbühne. Sollte sie für ihre Mitwirkung in "Wicked" einen Oscar gewinnen, wäre sie offiziell Trägerin des begehrten EGOT-Status, der nur wenigen Künstlern zuteilwird. Neben ihrer beruflichen Vielseitigkeit weiß sie mit ihrer kreativen und intuitiven Herangehensweise immer wieder zu überraschen. In Interviews zeigte sie sich oft reflektierend über ihre Arbeit und enthüllte, dass sie in der Musik eine Möglichkeit sieht, ihre Lebenserfahrungen direkt und ungefiltert zu verarbeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo bei den "SAG Awards Season Celebration 2024" in Los Angeles

Anzeige Anzeige