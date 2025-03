Cynthia Erivo plant besonderen Moment bei den Oscars 2025

Cynthia Erivo (38), bekannt aus der Verfilmung des Musicals Wicked, wird bei den Oscars 2025 eine ganz besondere Rolle spielen. Die Produzentin der Oscar-Verleihung, Katy Mullan, machte während einer Pressekonferenz neugierig: "Es wird einen ganz besonderen Moment für Cynthia geben. Wir verraten noch nicht, wann oder wo, aber es wird unterhaltsam und voller Freude sein." Die Schauspielerin und Sängerin wird am Sonntag außerdem gemeinsam mit ihrer Co-Darstellerin Ariana Grande (31) auf der Bühne performen, wie People berichtet.

Neben ihrem Bühnenauftritt ist Cynthia auch für ihre Rolle in "Wicked" in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert, während der Film insgesamt zehn Oscar-Nominierungen, unter anderem für "Bester Film" und "Beste Filmmusik", erhalten hat. Neben Cynthia und Ariana sind weitere musikalische Highlights während der Verleihung geplant. Queen Latifah (54) wird an einem Tribut für Quincy Jones (✝91) teilnehmen, während Künstlerinnen wie Doja Cat (29), Lisa von Blackpink und Raye ebenfalls auftreten werden.

Cynthia begann ihre Karriere vor allem auf der Bühne und feierte mit ihrer Rolle im Broadway-Musical "The Color Purple" erste Erfolge, die ihr 2016 einen Tony Award einbrachten. Mit ihrem Durchbruch in Hollywood hat sie sich nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Musikerin einen Namen gemacht. Die gebürtige Britin wird beim kommenden zweiten Teil von "Wicked" sogar als Songwriterin in Erscheinung treten. Sie verriet bereits, dass sie einen neuen Song co-geschrieben hat, der emotional besonders bewegend sein soll: "Ich finde, das Lied ist etwas ganz, ganz Besonderes", offenbarte sie dem Magazin Variety.

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Februar 2025

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der "Wicked"-Premiere in London, November 2024

