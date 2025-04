Erstes Plakat gibt endlich Hinweise auf "Wicked: For Good"

Die Vorfreude auf die langersehnte Fortsetzung des Fantasy-Abenteuers Wicked wächst spürbar, denn jetzt wurde das erste Poster zu "Wicked: For Good" veröffentlicht, wie kino.de berichtet. Das Plakat zeigt die beiden Hexen Elphaba, gespielt von Cynthia Erivo (38), und Glinda, dargestellt von Ariana Grande (31), auf getrennten Abhängen, dazwischen ein mysteriöses Schloss, das Fans als das Schloss Kiamo Ko identifizieren wollen, wo das Finale der Geschichte spielen könnte. Die neue visuelle Vorschau, die direkt auf den ersten Teaser des Musicals folgte, wurde auf der CinePop entdeckt und sorgte schnell für hitzige Diskussionen in den sozialen Medien. "Oh mein Gott, es wird immer realer", schrieb ein Fan online begeistert, andere zeigten sich jedoch kritisch gegenüber der Gestaltung des Posters.

Neben der optischen Präsentation heizen insbesondere die Veränderungen in der Fortsetzung die Erwartungen weiter an: "Wicked: For Good" wird neue Songs enthalten und die Geschichte in zwei Teile aufspalten – eine Entscheidung, die Fans unterschiedlich bewerten. Viele hoffen zudem, dass die einzelnen Handlungsstränge, wie Nessaroses Geschichte oder Elphabas Moment in "No Good Deed", mit mehr Tiefe versehen werden. Das Poster selbst scheint zudem versteckte Hinweise zu enthalten, wie die schluchtenartige Kluft in Form eines "W", die erneut die zunehmende Distanz zwischen den beiden Hauptfiguren symbolisiert.

Der Erfolg des ersten "Wicked"-Films sorgt weiterhin für hohe Erwartungen. Das originale Fantasy-Spektakel spielte weltweit über 744 Millionen US-Dollar (umgerechnet 689 Millionen Euro) ein und erhielt auf Rotten Tomatoes beeindruckende 88 % Zustimmung von Kritikern sowie 95 % von Zuschauern. Die Musical-Adaption begeisterte schon damals mit ihren tiefen Verweisen auf die "Zauberer von Oz"-Welt und emotionalen Anspielungen. Besonders Ariana Grande, die sich als großer Fan des Musicals bezeichnet, dürfte eine Herzensrolle getroffen haben. Schon in der Vergangenheit betonte sie, wie sehr sie von den Songs und der Geschichte inspiriert wurde. Ob die Fortsetzung diese Magie wieder einfangen kann, bleibt abzuwarten – bis zum Kinostart am 20. November 2025 müssen sich Fans jedenfalls noch gedulden.

Getty Images Schauspielerinnen Cynthia Erivo und Ariana Grande

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Januar 2025

