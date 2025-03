Ariana Grande und Cynthia berühren mit ihrem Oscar-Auftritt

Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (38) eröffneten die Oscars 2025 mit einer beeindruckenden Performance. In einer Hommage an "Der Zauberer von Oz" sang Ariana in einem rubinroten Kleid zunächst "Over the Rainbow", während Cynthia in einer weißen, floral verzierten Robe "Home" aus dem Musical "The Wiz" vortrug. Es war allerdings besonders das Ende ihres Auftritts, das das Publikum im Dolby Theatre in Los Angeles in Staunen versetzte und für Gänsehaut sorgte: Die Wicked-Stars performten ihr kraftvolles Duett "Defying Gravity" aus ihrer Musical-Verfilmung, womit sie tosenden Applaus auslösten und Hollywood-Größen wie Michelle Yeoh (62) zu Tränen rührten.

Die zwei Gesangstalente überzeugen allerdings nicht nur das Publikum vor Ort, sondern auch die Zuschauer zu Hause. "Ich habe geweint, das war so unglaublich", schreibt beispielsweise ein begeisterter Nutzer auf X, während ein anderer betont: "Das war eine der besten Performances aller Zeiten." Ariana und Cynthias Auftritt wird als "perfekt" und "magisch" bezeichnet – und sorgt dafür, dass Fans der festen Überzeugung sind, dass sie in den Kategorien "Beste Hauptdarstellerin" und "Beste Nebendarstellerin" gewinnen. "Es gibt keine andere Möglichkeit, als dass sie diesen Oscar bekommen", ist sich ein User sicher.

Die "Into You"-Interpretin und die Elphaba-Darstellerin haben aber nicht nur auf der Bühne eine tolle Chemie, sondern sind durch ihre Arbeit an "Wicked" auch zu wirklich guten Freundinnen geworden. Das betonen die beiden immer wieder in Interviews. "Es ist eine der unglaublichsten Erfahrungen, die ich mitnehmen durfte, eine solche Freundschaft und Beziehung zu Ari aufzubauen", schwärmte Cynthia erst kürzlich zu Gast in der "Drew Barrymore Show" und ergänzte, dass ihre Bindung zu der 31-Jährigen "elektrisch" sei.

Getty Images Ariana Grande bei den Oscars 2025

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande im März 2025

