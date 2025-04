Cynthia Erivo findet: Die Arbeit mit Ariana macht "süchtig"

Cynthia Erivo (38) hat bei einem Event in Los Angeles verraten, dass die Arbeit mit Ariana Grande (31) an der Verfilmung des Broadway-Hits Wicked für sie etwas ganz Besonderes ist. Die Schauspielerin erzählte, dass das gemeinsame Singen mit Ariana "wirklich aufregend – ein bisschen süchtig machend" sei. Cynthia verkörpert die Rolle der Elphaba, während Ariana als Glinda zu sehen ist. Beide teilten während des Drehs intensive musikalische Momente. "Es gibt eine wunderbare Synergie, wenn man mit einer Person arbeitet, die einen versteht, und sie schaut dir in die Augen und weiß genau, was du brauchst, wann du es brauchst, ohne dass du es aussprechen musst", erklärte Cynthia laut People dem Publikum.

Auch abseits der Bühnenwelt haben Cynthia und Ariana eine enge Freundschaft entwickelt. Vom ersten Gespräch bis hin zu stundenlangen Presseterminen war ihre Beziehung geprägt von gegenseitiger Unterstützung. Cynthia erzählte, dass sie und Ariana eine Art "BFF-Sprache" entwickelt haben, mit der sie sich an langen Tagen mental stärken konnten. "Es gab Momente, in denen eine von uns erschöpft war, und die andere sagte: 'Ich habe dich. Was brauchst du?'", erinnerte sich Cynthia. Diese offene Kommunikation habe ihnen nicht nur am Set, sondern auch privat Halt gegeben.

Die geplanten zwei "Wicked"-Filme sind für Cynthia und Ariana ein ganz persönliches Herzensprojekt geworden. Dabei begann ihr professionelles Verhältnis auf eine ungewöhnliche Weise: offen über Finanzen und Verträge zu sprechen. "Das hat uns von Anfang an ermöglicht, mit einem Gefühl von Transparenz und Stärke aufzutreten", erklärte Cynthia. Bei der Präsentation von Filmmaterial zu "Wicked 2: For Good" auf der diesjährigen CinemaCon scherzten die beiden zudem, dass ihre nächste Pressetour weniger tränenreich ausfallen solle. Doch wie Cynthia augenzwinkernd anmerkte: "Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Versprechen halten können."

Getty Images Jon M. Chu, Cynthia Erivo und Ariana Grande im Dezember 2024

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande im März 2025

