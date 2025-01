Cynthia Erivo ist von ihrer Oscar-Nominierung überwältigt

Cynthia Erivo (38) wurde für ihre Rolle der Elphaba in der Verfilmung des Musicals Wicked in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" für einen Oscar nominiert. Die Nachricht über ihre Nominierung erreichte die Schauspielerin, als sie gerade auf dem Weg zum Sundance Film Festival war, bei dem Cynthia den Visionary Award für ihre "kompromisslose Arbeit und bemerkenswerten Beiträge zur Unterhaltungsindustrie" erhielt. An Bord des Flugzeugs kamen ihr die Tränen, wie sie im Gespräch mit Deadline verriet. Als die Flugbegleiterin ihr Taschentücher reichte, sagte Cynthia: "Es ist in Ordnung. Ich habe nur Freudentränen." Auch Cynthias Co-Darstellerin Ariana Grande (31), die in "Wicked" die zauberhafte Glinda spielt, wurde für einen Oscar als "Beste Nebendarstellerin" nominiert.

Insgesamt darf sich das "Wicked"-Team bei den diesjährigen Oscars über zehn Nominierungen freuen. Seit der Veröffentlichung im November hat der Film viel Lob für seine Themen und Darsteller geerntet. Die Geschichte über die Rivalität und Freundschaft zwischen Elphaba und Glinda hat nicht nur die Kinobesucher begeistert, sondern auch zahlreiche Kritiker. Produzent Marc Platt betonte, wie wichtig es sei, Geschichten über starke, komplexe Frauen und Akzeptanz zu erzählen. Cynthia, die dazu beitrug, ihrer Figur eine sichere Bühne für Fans der LGBTQ+-Community und junge schwarze Frauen zu schaffen, sieht ihre Arbeit als große Verantwortung und besondere Ehre an: "Es ist wirklich bedeutungsvoll, ein Sprachrohr für so viele Menschen sein zu dürfen."

Für Cynthia ist die Oscar-Nominierung ein weiterer Höhepunkt in ihrer beeindruckenden Karriere, die von Disziplin und Durchhaltevermögen geprägt ist. "Ich hatte kein Vorbild in meiner Familie, das mir hätte zeigen können, wie dieser Weg funktioniert", erzählte sie im Interview. Neben ihren schauspielerischen Erfolgen hat die Künstlerin auch als Musikerin weltweit auf sich aufmerksam gemacht und will noch dieses Jahr ein neues Album herausbringen. Sollte Cynthia den Oscar gewinnen, würde sie den seltenen Status eines EGOT-Trägers erreichen – mit Preisen aus Emmy, Grammy, Oscar und Tony unter ihrem Namen. "Ich weiß wirklich nicht, wie ich das verarbeiten soll. Es ist der Wahnsinn und unglaublich. Das ist das Wunderbarste, was ich je erlebt habe und erleben durfte. Ich freue mich wirklich sehr, es ist so cool", sagte sie selbst über diese Vorstellung. Für ihre nahbare und inspirierende Art feiern sie ihre Fans nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Vorbild.

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande im Januar 2025

Getty Images Schauspielerinnen Cynthia Erivo und Ariana Grande

