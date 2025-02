Dieser Star holt sich die Krone im Dschungelcamp-Finale 2025

Die 18. Staffel des Dschungelcamps neigt sich dem Ende zu, denn heute Abend geht es im australischen Urwald um alles oder nichts: Alessia Herren (23), Lilly Becker (48) und Pierre Sanoussi-Bliss setzten sich gegen die anderen prominenten Kandidaten durch und sicherten sich schließlich einen Platz im großen Finale. Die Tochter von Willi Herren (✝45) musste als Erste das Feld räumen – somit entscheidet es sich zwischen Lilly und Pierre. Am Ende ernennen Jan Köppen (41) und Sonja Zietlow das Model zur Dschungelkönigin 2025.

Somit landet der Schauspieler auf dem zweiten Platz. Über die Silbermedaille freut er sich sehr, wie er gegenüber den Moderatoren erklärt: "Mir geht's super, es fällt eine Last der ganzen letzten Tage ab. Ich hätte nicht gedacht, dass mich da draußen so viele Leute mögen." Die 48-Jährige kann ihren Sieg gar nicht fassen – sie bricht direkt in Tränen aus und zeigt sich sehr dankbar. "Oh mein Gott, reiß dich zusammen. Ich habe es geschafft", sagt sie, während sie alleine am Lagerfeuer sitzt.

Das große Finale im australischen Busch lief allgemein sehr harmonisch ab. Auch Alessia freute sich sehr über ihre Platzierung als Dritte. "Wir sind wirklich ein schönes Trio gewesen und wir haben uns auch gegenseitig gesagt, wir gönnen uns den Sieg, und ich gönne es beiden von Herzen, ist mir egal, wer", erklärte sie und gab zu: "Ich hätte es nie gedacht, dass ich es so weit schaffe wie mein Papa." Vor elf Jahren nahm ihr verstorbener Vater ebenfalls an der Realityshow teil und belegte genau wie die 23-Jährige den dritten Platz.

RTL Lilly Becker, Dschungelcamperin 2025

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

