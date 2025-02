Finale: Dieser Dschungelcamper soll laut den Fans gewinnen

Heute wird der Dschungelkönig 2025 gekrönt. Lilly Becker (48), Pierre Sanoussi-Bliss und Alessia Herren (23) kämpfen noch um den heiß begehrten Platz auf dem Dschungel-Thron. Wer von den drei Finalisten verdient den Sieg in den Augen der Zuschauer am allermeisten? Eine Promiflash-Umfrage [Stand: 9. Februar, 17:30 Uhr] zeichnet ein eindeutiges Bild. 1.455 von insgesamt 2.313 Lesern, das entspricht 62,9 Prozent, wünschen Lilly den Sieg der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel.

Den zweiten Platz auf dem Treppchen soll, wenn es nach dem Voting geht, Pierre einnehmen. 588 von den 1.455 Leserstimmen, das entspricht 25,4 Prozent, gingen an den "Der Alte"-Star. Schlusslicht der Zuschauerabstimmung ist Alessia. Nur 270 Personen, das entspricht 11,7 Prozent der Stimmen, würden die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit gerne auf dem Dschungel-Thron sehen. Wer dann aber tatsächlich das Krönchen mit nach Hause nimmt, wird sich heute Abend entscheiden.

Was die Camper am letzten Tag im Dschungel erleben werden, zeigte eine Sneakpeek auf dem Instagram-Account der Show. Dort wurde verraten, welche Prüfungen auf Lilly, Pierre und Alessia warten. Alessia entscheidet sich für die Herausforderung "Ich schaff' das nicht!" und muss sich durch ein Tunnelsystem voller tierischer Überraschungen kämpfen. Dabei hascht sie nach fünf Sternen, um die Vorspeisen, ihr Lieblingsgetränk und ein persönliches "Goodie" zu ergattern. Pierre stellt sich der gefürchteten Essensprüfung bei "Ich will das nicht!" Fünf Gänge liegen dort vor ihm, und es geht um die Hauptspeisen, sein Lieblingsgetränk und ein weiteres persönliches "Goodie". Die ehemalige Frau von Boris Becker (57), Lilly, taucht mit ihrem Kopf in einen Plexiglas-Wasserhelm bei der Prüfung "Ich kann das nicht!" ein und muss bei zunehmend unangenehmen Besuchern um die Nachspeisen kämpfen.

RTL Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

RTL Alessia Herren im Dschungelcamp 2025

