Kein Potenzial: Antonia Hemmer liebt Paul Janke als Freund

Antonia Hemmer (24) und Paul Janke (43) bringen mit ihrer Beziehung die Gerüchteküche regelmäßig zum Brodeln – nun will die Reality-TV-Bekanntheit ein für alle Mal klarstellen, was zwischen den beiden läuft. In einem Q&A auf Instagram nahm sich Antonia der Frage an, ob sie Paul liebe. Darauf fand sie eine klare Antwort: "Also ich liebe Paul, ich liebe Paul allerdings freundschaftlich." Die Influencerin erklärte, dass sie ihre Fans, die die Hoffnung nicht aufgeben wollen, dass sich zwischen den beiden Kampf der Realitystars-Teilnehmern mehr entwickeln könnte, leider abermals enttäuschen müsse.

Gegen eine Beziehung mit dem Ex-Bachelor spricht nämlich ein unveränderliches Detail. "Ich glaube, wenn Paul so 15 Jahre jünger wäre, dann würde ich es mir wirklich überlegen oder dann hätte es vielleicht Potenzial, aber so ist einfach der Altersunterschied für uns beide zu groß", stellte die 24-Jährige klar. Paul ist nämlich mit seinen 43 Jahren fast 20 Jahre älter als die gebürtige Fränkin. Außerdem legen die zwei laut Antonia zu viel Wert auf ihre Freundschaft, als dass sie einfach mal versuchen würden, daraus eine Beziehung zu machen.

Trotzdem lassen es sich Antonia und Paul nicht nehmen, mit den Fantasien ihrer Fans zu spielen, seit sie sich bei "Kampf der Realitystars" kennenlernten. Erst kürzlich teilten sie ein Video auf ihren Social-Media-Profilen, das die beiden scheinbar verliebt auf den Straßen Nürnbergs zeigt. Am Ende deutete die ehemalige Make Love, Fake Love-Single-Lady sogar einen Kuss mit dem Hamburger an. Während sich einige Fans in den Kommentaren über den verspielten Clip freuten, zeigten sich andere langsam genervt von der Turtelei. "Wieder dieses Schauspiel? Das nervt doch. Ihr seid kein Paar und werdet es auch nicht", ärgerte sich eine Person.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer im Juli 2024

RTL II Paul Janke und Antonia Hemmer bei "Kampf der Realitystars" 2023

