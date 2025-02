So viele Sterne erspielt Pierre in letzter Dschungelprüfung

Pierre Sanoussi-Bliss hat es ins Finale vom Dschungelcamp geschafft! Doch noch trennt ihn und die Dschungelkrone eine aufregende Prüfung namens "Ich will das nicht": Der Schauspieler muss essen! In der altbekannten Challenge werden ihm fünf Ekel-Gänge serviert, die ihm jeweils einen Stern verdienen könnten, sollte er jeden Gang schaffen. Alternativ werden ihm aber auch einige Leckereien angeboten – die ihm jedoch jeden einzelnen Stern kosten würden. Als Erstes wird ihm ein Krokodilhoden im Hodensack vorgesetzt. Mit Entschlossenheit mampft er los und innerhalb von 60 Sekunden hat er den ersten Stern gesammelt. Der nächste Gang ist ein Stück Kamelfuß, das anscheinend nicht besonders gut schmeckt. Dennoch zeigt sich Pierre äußerst entschlossen und gewinnt den nächsten Stern für sich.

Jan Köppen und Sonja Zietlow sind begeistert. "Pierre, du bist eine Maschine", lobt der Moderator. Den nächsten Gang – ein Shake aus pürierter Kuhvagina und fermentierten Kleinteilen – trinkt er praktisch in einem Schluck. Dann wird ein ganzer Büffelkopf auf den Tisch gestellt. Allerdings muss der Berliner nur eines der Augen essen, was er erst mal auch ziemlich gut macht. Sonja legt ihm schon den vierten Stern hin – doch dann revoltiert Pierres Körper gegen ihn. "Ich kaue gerade nur noch, weil es mir gerade wieder hochgekommen ist", erklärt er. Damit wird ihm der Stern wieder weggenommen. Doch der nächste Ekel-Gang kommt gleich darauf: ein angebrütetes Hühnerei, das er auch wieder ohne Probleme isst. Damit hat er insgesamt vier von fünf Sternen holen können.

Sonja kann es fast gar nicht glauben. Völlig erstaunt meint sie: "Das war echt krasser Scheiß, du warst sehr galant." Das Lob nimmt Pierre stolz an. Mit all seinen Sternen hat er für sich und seine Mitcamperinnen Alessia Herren und Lilly Becker jeweils einen leckeren Hauptgang und ein erfrischendes Luxusgetränk für sich selbst erspielt. "Das war das Ekligste, was ich je in meinem Leben im Mund hatte", bewertet Pierre seine Mahlzeit. Für seine harte Arbeit wird der Filmstar im Camp allerdings freudig empfangen. Jubelnd fallen die beiden Damen ihm um den Hals – Alessia konnte in ihrer Prüfung nämlich keinen einzigen Stern mit ins Camp bringen.

RTL Pierre Sanoussi-Bliss im Dschungelcamp 2025

RTL Pierre Sanoussi-Bliss und Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

