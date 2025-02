So stellt sich Alessia Herren in letzter Dschungelprüfung an

Alessia Herren (23) hat es geschafft: Zusammen mit Lilly Becker (48) und Pierre Sanoussi-Bliss kämpft die Tochter von Willi Herren (✝45) im großen Dschungelcamp-Finale um die Krone. Im australischen Urwald muss sie zur Prüfung "Ich schaff' das nicht" antreten. Die Internetpersönlichkeit muss in ein Kammersystem gehen und dort überall nach Sternen suchen – es sind Tiere mit dabei. Vor Ablauf der sechs Minuten muss sie wieder draußen sein. Insgesamt kann sie fünf Sterne in der Prüfung erspielen. Ergattert sie alle Sterne, erhält sie drei Vorspeisen, ihr Lieblingsgetränk und ihr persönliches Goodie.

Bereits vor Beginn fängt die 23-Jährige an zu jammern: "Ich hab so Angst." In der ersten von insgesamt fünf Kammern wartet eine Schlange auf sie. Das Moderatoren-Duo spricht der Finalistin gut zu. "Ich gebe zu, das hätte ich nicht gedacht und bin jetzt schon stolz", lobt Sonja Zietlow (56), als Alessia am ersten Stern herumwerkelt. Die zweite Kammer befindet sich voller Huntsman-Spinnen – für die Internetpersönlichkeit einer zu viel. "Ich möchte nicht abbrechen, aber ich will da nicht rein", gibt sie zu und lässt die Zeit ablaufen, während sie sich noch in der ersten Kammer befindet.

Schlussendlich verliert sie die Prüfung und kehrt mit 0 Sternen zurück zum Lagerfeuer. Trotz der Flaute zeigt sich Alessia positiv. "Ich bin so stolz, ich war bei den Schlangen. Eine positive Sache. Ich hätte das schaffen können, aber mit den Spinnen…", rechtfertigt sie sich und ergänzt: "Wenn mein Vater das miterleben würde, der wäre so stolz auf mich." Lilly und Pierre betonen ebenfalls, dass Alessia stolz auf sich sein kann und nehmen es ihr nicht böse, dass sie in der Prüfung nicht abliefern konnte.

RTL Alessia Herren, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Timur Ülker, Edith Stehfest, Alessia Herren und Lilly Becker

