Dschungel-Zweiter Pierre Sanoussi-Bliss mag kein Reality-TV

Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss, der durch das Dschungelcamp einem noch breiteren Publikum bekannt wurde, hat sich in der beliebten Reality-TV-Show den zweiten Platz gesichert. Trotz seines Erfolgs erklärte er nun, dass er privat kein Interesse an derartigem Fernsehen habe. "Nein, überhaupt nicht", antwortete er im Gespräch mit Promiflash auf die Frage, ob er Reality-TV schaue. Selbst das Dschungelcamp habe er sich nachträglich nicht angesehen. "Ich weiß nicht, wie ich rüberkam oder was gesendet wurde. Aber es hat ja immerhin gereicht, um auf den zweiten Platz zu kommen", fügte er trocken hinzu.

Pierre, der aus Filmen und Serien wie "Der Alte" und "Keiner liebt mich" bekannt ist, verriet außerdem, dass ihn während seiner Zeit im Dschungel vor allem eines dominiert habe: Langeweile. "Was macht man da 24 Stunden am Tag, außer Rumsitzen und irgendwelche Mini-Streits vom Baum brechen?", sagte er weiter. Zwar hätten genau diese kleinen Konflikte oft für Unterhaltung beim Publikum gesorgt, für ihn persönlich seien sie aber schnell langweilig gewesen.

Trotz dieser nüchternen Bilanz wäre Pierre nicht abgeneigt, erneut vor die Reality-TV-Kameras zu treten. Bei einer Pressekonferenz, bei der Promiflash anwesend war, erklärte der Schauspieler, dass er sich durchaus vorstellen könne, in Formate wie Die Verräter – Vertraue Niemandem! einzutauchen. Vorausgesetzt, es gibt dort keine extremen Bedingungen wie Schlafmangel oder Hunger und die Hygienestandards stimmen. "Etwas, das mir Spaß machen könnte", betonte er begeistert.

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

RTL Pierre Sanoussi-Bliss im Dschungelcamp 2025

