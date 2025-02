Disney+ überrascht Fans: Film-Flop "Eragon" bald als Serie

Disney wagt einen neuen Anlauf: Der riesige Fantasy-Flop "Eragon: Das Vermächtnis der Drachenreiter" kehrt nach Jahren zurück – dieses Mal jedoch als Serie. Bereits 2022 wurde die Produktion für den Streaming-Dienst Disney+ angekündigt, seitdem blieb es jedoch still um das Projekt. Jetzt meldete sich Buchautor Christopher Paolini mit einem Update zu Wort. Auf Social Media bestätigte er, dass die Serie weiterhin in Planung sei, die Verhandlungen jedoch deutlich länger dauern als gedacht: "Die Verhandlungen dauern in Hollywood ewig", verriet er auf Instagram.

Die Buchreihe "Eragon" wurde zu Beginn der 2000er zu einem weltweiten Erfolg – auch weil Christopher mit gerade einmal 15 Jahren den ersten Band schrieb. Die Geschichte über einen jungen Drachenreiter und dessen Kampf gegen dunkle Mächte sprach viele Leser an und wuchs auf insgesamt vier Bücher an. Hollywood nahm sich 2006 des Stoffes an und brachte mit "Eragon: Das Vermächtnis der Drachenreiter" einen Kinofilm heraus. Trotz großer Namen wie Jeremy Irons (76) und John Malkovich (71) wurde das Projekt heftig kritisiert. Fans bemängelten die Abweichungen zur Buchvorlage, und auch Kritiker zeigten sich unbeeindruckt von der Umsetzung. Zwar spielte der Film weltweit über 240 Millionen Euro ein, doch die schlechten Bewertungen sorgten dafür, dass es nie eine Fortsetzung gab.

Für die Serien-Adaption soll jetzt offenbar vieles besser gemacht werden. Christopher selbst wird als Drehbuchautor und ausführender Produzent an dem Projekt mitarbeiten, was eingefleischte Fans hoffen lässt, dass die Serie der Buchvorlage treuer bleiben könnte. Christopher betonte in früheren Interviews, wie wichtig ihm eine originalgetreue Umsetzung sei, da der Film von 2006 sowohl ihn als auch die Fans enttäuscht habe.

Getty Images John Malkovich im "Sydney Opera House"

Getty Images Jeremy Irons auf der Berlinale 2020

