Perfekt für graue Tage: Das sind die Highlights auf Disney+

Disney+ begeistert seine Zuschauer auch 2025 mit einer beeindruckenden Auswahl an Filmen aus unterschiedlichen Genres. Von liebevoll gestalteten Animations-Abenteuern wie "Encanto" und "Vaiana" bis hin zu packender Action in "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" ist für alle Vorlieben gesorgt. Auch Klassiker wie "Hercules" und "Bernhard und Bianca" dürfen da nicht fehlen. Die Streamingplattform bietet eine bunte Mischung aus Neuerscheinungen, zeitlosen Hits und echten Raritäten. Fans können sich zudem über Dokumentationen wie "Free Solo" oder die humorvolle Komödie "Free Guy" freuen.

Besonders im Animationsbereich zeigt Disney+ seine kreative Bandbreite. Abenteuerfilm-Liebhaber können mit dem jungen Wissenschaftler Milo in "Atlantis" versinken, während Familienhits wie "Alles steht Kopf" oder "Ein Königreich für ein Lama" für Lachmomente sorgen. Auch Kultfilme wie "Der Goofy Film" und der moderne Klassiker "Soul" finden ihren Platz im bunten Angebot. Neben diesen Filmen gibt es auch Dokumentationen, die spannende Einblicke in Natur- und Wissenschaftsthemen bieten. Während "Die Flut – Okavango unter Wasser", "Grand Canyon" und "Born in China" atemberaubende Einblicke in die Landschaften der jeweiligen Länder geben, finden Tierfans an "Jane" und "Bären" großen Gefallen.

Neben Disney-Animationsfilmen wie "Küss den Frosch" oder "Toy Story" bietet Disney+ auch viele Filme aus den Sparten Action und Komödie. Hier gibt es nicht nur Klassiker wie "Flubber", "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft" und "Sister Act", sondern auch "Free Guy", "10 Dinge, die ich an dir hasse" und "Mighty Ducks". Wer dann noch nicht genug hat, schaut noch "Im Dutzend billiger", eine Familienkomödie mit Steve Martin, oder "Cool Runnings", der den Weg eines Kurzstreckenläufers in die jamaikanische Bobmannschaft begleitet. Liebhaber von Action und Abenteuer mit einer Prise Fantasy finden in der Realverfilmung von "Mulan" oder "Maleficent" passende Klassiker. Disney+ hat außerdem die Kassenschlager "Avatar: Aufbruch nach Pandora", "Prince of Persia" sowie "Deadpool & Wolverine" im Angebot. Mit "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" und "Das Zeiträtsel" gibt es sogar noch eine Prise mehr Fantasy.

Getty Images Whoopi Goldberg, Schauspielerin

Getty Images Ryan Reynolds im Januar 2025

