Donald Trump Jr. und neue Freundin feiern Red-Carpet-Debüt

Donald Trump Jr. (47) hat am vergangenen Samstag bei der Fanatics Super Bowl Party in New Orleans erstmals offiziell mit seiner neuen Freundin Bettina Anderson einen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich hingelegt. Der Sohn von US-Präsident Donald Trump (78) erschien in einem schwarzen Sweatshirt und einer hellgrauen Hose, während seine Liebste für den Auftritt in ein dunkelblaues Denim-Set geschlüpft war. Die Party fand einen Tag vor dem Super Bowl statt, bei dem sich die Kansas City Chiefs den Philadelphia Eagles geschlagen geben mussten. Mit einem Arm um Bettinas Taille posierte Donald Jr. entspannt für die Kameras.

Die Beziehung zwischen Donald und Bettina wurde Ende 2024 bekannt, kurz nachdem er seine Verlobung mit Kimberly Guilfoyle (55) beendet hatte. Mit Bettina scheint der Promispross sehr glücklich zu sein."Es ist eine neue Beziehung. Er mag sie wirklich sehr, und sie gibt ihm das Gefühl, verstanden zu werden", plauderte ein Insider gegenüber Us Weekly Ende Dezember aus.

Vor der Beziehung mit Kimberly war Don bereits verheiratet: Die Ehe mit Vanessa Trump (47) hielt von 2005 bis 2018. Das ehemalige Model und der Präsidentensohn haben fünf gemeinsame Kinder. Die älteste Tochter der beiden, Kai Madison Trump (17), erhielt internationale Aufmerksamkeit, als sie 2024 bei dem Nominierungstag der Republikanischen Partei eine Laudatio auf ihren Großvater Donald Trump gehalten hatte. Mittlerweile ist die Teenagerin auch in den sozialen Medien sehr erfolgreich: Auf TikTok folgen ihr 2,9 Millionen User, bei Instagram hat sie 1,5 Millionen Follower.

Getty Images Bettina Anderson, 2021 in Palm Beach

Getty Images Kai und Donald Trump Jr., Januar 2025

