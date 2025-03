Das hält Donald Trump Jr. von neuer Beziehung seiner Ex-Frau

Vor wenigen Tagen wurde von People bestätigt, dass Donald Trump Jr.s (47) Ex-Frau Vanessa Trump (47) in einer neuen Beziehung ist – und das mit niemanden Geringerem als dem Golfstar Tiger Woods (49). Doch was sagt ihr Ex-Partner zu ihrem neuen Liebesglück? Laut dem US-amerikanischen Magazin hegt Donald Jr. keinen Argwohn. Ganz im Gegenteil: Laut einem Insider soll der Sohn des US-Präsidenten die Romanze zwischen Tiger und Vanessa sogar "gutheißen".

Don Jr. und Vanessa heirateten im Jahr 2005 und ließen sich 13 Jahre später, im März 2018, scheiden. Mittlerweile sind also bereits mehr als sechs Jahre seit dem Ehe-Aus vergangen. Laut dem Insider sei das auch ein Grund, weshalb Donald so gelassen mit der Situation umgeht. "Don hat seit ihrer Trennung vor mehreren Jahren natürlich auch andere Leute gedatet. Solange Tiger Vanessa und ihre gemeinsamen Kinder mit Respekt behandelt, ist er damit einverstanden", will die Quelle wissen. Ein weiterer positiver Faktor sei, dass auch Präsident Trump (78) Tiger respektiert und die Beziehung daher nicht missbilligt.

Vanessa und Tiger sollen wohl schon seit einigen Monaten eine Romanze führen. Die beiden wurden seit Thanksgiving des vergangenen Jahres immer wieder gemeinsam gesehen. Insidern zufolge treffen sie sich oft auf Jupiter Island in Tigers Anwesen. Besonders erfreulich: Auch ihre Kinder sollen sich schon gut verstehen, da sie dieselbe exklusive Schule in Palm Beach, Florida, besuchen. Zudem soll die geteilte Leidenschaft für Golf sie verbinden.

Getty Images Vanessa Trump, Kai Trump und Donald Trump Jr. im Juli 2024

Getty Images Tiger Woods im Juli 2024

