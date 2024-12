Donald Trump Jr. genießt romantischen Trip mit neuer Flamme

Donald Trump Jr. (46) hat augenscheinlich einige romantische Tage in Italien verbracht – und das nicht allein. Der älteste Sohn des designierten US-Präsidenten Donald Trump (78) war Medienberichten zufolge mit seiner neuen Partnerin, der Influencerin Bettina Anderson (38), unterwegs. Ihre Reise führte das Paar unter anderem durch Venedig, wo sie eine Gondelfahrt bei Nacht unternahmen. Bettina teilte Eindrücke der Reise via Instagram-Stories mit ihren knapp 50.000 Followern. Gemeinsame Bilder des Paares wurden dabei nicht gepostet, dafür gaben Fotos von Orten wie dem Restaurant Cipriani und ihrem Hotelzimmer den Fans Einblicke in den luxuriösen Ausflug.

Die frische Beziehung zwischen Donald und Bettina wurde erst vor Kurzem publik, nachdem Us Weekly im Dezember bestätigt hatte, dass die beiden ein Paar seien. Insidern zufolge schätze Donald Bettina sehr: "Es ist eine neue Beziehung. Er mag sie wirklich sehr, und sie gibt ihm das Gefühl, verstanden zu werden." Beruflich oder finanziell sei Bettina dabei unabhängig; ihre Romanze sei rein privat und unbeschwert. Ein weiterer Vertrauter des Paares betonte gegenüber dem Branchenblatt: "Er will eine Partnerin. Sie braucht nichts von ihm und will nur mit ihm zusammen sein." Die neue Liebe folgt der Trennung von Kimberly Guilfoyle (55), mit der Donald von 2018 bis 2023 eine Beziehung hatte und zwischenzeitlich sogar verlobt war. Zwischen 2008 und 2018 war Donald mit Vanessa Trump verheiratet, mit der er fünf Kinder hat.

Seine Ex-Freundin Kimberly tritt indes eine neue Herausforderung an: Sie wurde von Donalds Vater als US-Botschafterin für Griechenland ernannt. Trotz der Trennung zeigte Donald sich stolz und sprach in einem öffentlichen Statement von einem "besonderen Band", das ihn und Kimberly immer verbinden werde: "Kimberly und ich werden nie aufhören, uns umeinander zu kümmern." Während Kimberly sich auf ihren beruflichen Neustart vorbereitet, wagt Donald mit Bettina einen Neuanfang in Sachen Liebe. Das Model, das in den sozialen Medien für ihre inspirierenden Lifestyle-Posts bekannt ist, scheint ihm dabei genau das Richtige zu bieten: eine Verbindung ohne Druck von außen, bei der es nur um sie beide geht.

Getty Images Bettina Anderson, 2021 in Palm Beach

Getty Images Donald Trump Jr. und Kimberly Guilfoyle, 2019

