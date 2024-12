Hat Donald Trump Jr. eine neue Frau an seiner Seite?

Schon seit ein paar Wochen wird spekuliert, dass die Beziehung zwischen Donald Trump Jr. (46) und seiner Partnerin Kimberly Guilfoyle (55) vorbei sein könnte. Nun liegen der Daily Mail Bilder vom vergangenen Wochenende vor, die wohl ziemlich eindeutig wirken: Hand in Hand mit dem Model Bettina Anderson verlässt der Sohn des zukünftigen Präsidenten der USA das Restaurant Buccan in Palm Beach, Florida. Anschließend steigen sie gemeinsam in ein Auto. Anscheinend haben die beiden dort zusammen den Geburtstag der Unternehmerin gefeiert. Sie wirken sehr vertraut – die Verlobung mit Kimberly scheint also Geschichte zu sein.

Es sind nicht die ersten Beweise, die das Magazin veröffentlicht. Schon am Samstagmorgen war er beobachtet worden, wie er Bettinas Haus verließ, um sie anschließend gegen Mittag wieder abzuholen. Auch in ihrer Instagram-Story postete die 38-Jährige einen eindeutigen Hinweis. Sie zeigte das Foto einer üppigen Blumenlieferung, die sie anlässlich ihres Ehrentages erreichte. Anbei ist ein süßer Geburtstagsgruß, von dem sie ein Foto postete und in der linken oberen Ecke ganz klein den Account des Trump-Sprösslings markierte. Bereits vor knapp drei Monaten sollen der 46-Jährige und die High-Society-Dame beim Knutschen erwischt worden sein – danach sah man Donald aber auch noch zusammen mit seiner offiziellen Partnerin.

Im Jahr 2018 wurden Kimberly und Donald ein Paar. Ende 2020 machte der Politiker-Sohn der Fox-News-Moderatorin einen Heiratsantrag. Seit ihrer Verlobung galt die 55-Jährige als feste Instanz der Familie. Im Wahlkampf seines Vaters übernahm sie eine beratende Rolle und wurde dem Republikaner am vergangenen Dienstag sogar für das Amt der US-Botschafterin in Griechenland nominiert. Zuvor war der älteste Sohn von Donald Trump (78) von 2005 bis 2019 mit Vanessa Trump (46) verheiratet – mit ihr hat er auch fünf gemeinsame Kinder.

Getty Images Donald Trump Jr., amerikanischer Unternehmer

Getty Images Donald Trump Jr. und Kimberly Guilfoyle im März 2023

