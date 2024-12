Neue Details zur Trennung von Donald Trump Jr. und Kimberly

Schon länger gab es Gerüchte, nach denen Donald Trump Jr. (46) und Kimberly Guilfoyle (55) ihre Beziehung beendet haben. Jetzt bestätigte ein Insider gegenüber Us Weekly das Liebes-Aus: "Don und Kimberly trennten sich vor der Wahl und begannen Ende September, ihr Vermögen aufzuteilen." Die Trennung hätten die beiden zunächst nicht öffentlich gemacht, um andere wichtige Themen nicht zu überschatten. Böses Blut soll jedoch nicht fließen.

"Die Trennung verlief einvernehmlich und sie stehen sich weiterhin freundlich gegenüber", plauderte die Quelle aus und ergänzte: "Sie hatten einfach unterschiedliche Ziele." Der Politikersohn und die ehemalige Staatsanwältin führten vor ihrer Beziehung bereits eine langjährige Freundschaft. 2018 begannen sie, sich zu daten. Zwei Jahre später machte Donald ihr einen Heiratsantrag – laut dem Insider habe er die Verlobung auch wieder aufgelöst.

Der 46-Jährige scheint der Beziehung nicht nachzutrauern: Am vergangenen Wochenende wurde Donald mit dem Model Bettina Anderson händchenhaltend beim Verlassen eines Restaurants in Palm Beach, Florida, gesichtet. Vermutlich haben sie den Geburtstag der Society-Lady gefeiert. Angeblich haben die beiden nicht nur eine kurze Liaison: "Es ist eine neue Beziehung. Er mag sie sehr und hat großen Respekt vor ihr", so der Informant gegenüber dem Magazin. Donald sei sehr angetan von Bettina und halte sie für sehr intelligent.

Getty Images Donald Trump Jr. und Kimberly Guilfoyle im März 2023

Getty Images Bettina Anderson, 2021 in Palm Beach

