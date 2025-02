Donald Trump Jr. in der Kritik: Jagte er geschützte Vögel?

Donald Trump Jr. (47), der älteste Sohn des US-Präsidenten Donald Trump (78), sorgt derzeit in Italien für heftige Diskussionen. Grund dafür ist ein Jagdausflug in der Lagune von Venedig, bei dem er Ende Dezember mit zwei Geschäftspartnern Wasservögel geschossen haben soll. In einem inzwischen gelöschten Video, das auf seiner Plattform "Field Ethos" veröffentlicht worden war, ist zu sehen, wie Donald Jr. in Tarnkleidung Enten jagt. Unter den toten Vögeln, die in dem Video zu erkennen sind, befindet sich ein ungewöhnlich gefärbtes Exemplar – laut Daily Mail könnte es sich um eine seltene Rostgans, eine in Europa geschützte Arten, handeln. "Ich bin mir nicht einmal sicher, was es ist", überlegt der Politiker-Spross in dem Clip klaut.

Laut den Behörden der Region Venetien hatte Donald Jr. eine ordnungsgemäße Genehmigung für die Jagd. Diese sei nur drei Tage nach seinem Antrag bewilligt worden, nachdem er entsprechende Dokumente wie einen Feuerwaffenschein und einen Nachweis seiner Jagderlaubnis vorgelegt hatte. "Wir haben ihm die Jagdgenehmigung erteilt", erklärte Cristiano Corazzari, der Beauftragte der Region für Jagd und Fischerei, im Gespräch mit einer lokalen Tageszeitung. Doch Kritiker, darunter der Umweltpolitiker Andrea Zanoni, argumentieren im Interview mit dem Corriere del Veneto: "Wie jeder Ausländer durfte er in Italien laut Gesetz nicht jagen." Zudem war das Gebiet, in dem die Jagd stattfand, ein EU-geschütztes Naturreservat, in dem besondere Regelungen greifen. Der Sprecher von Donald Jr. wies die Vorwürfe zurück und betonte gegenüber amerikanischen Medien, dass alle Vorschriften eingehalten worden seien.

Der Unternehmer ist kein Unbekannter, wenn es um umstrittene Jagdaktivitäten geht. Bereits im Jahr 2019 hatte er in der Mongolei ein seltenes Argali-Schaf erlegt, wofür er Kritik einstecken musste. Auch mit seinem Bruder Eric Trump (41) sorgte er 2012 für Empörung, als die beiden nach einer Großwildjagd in Afrika mit geschützten Tieren wie Leoparden und Wasserbüffeln posierten. Bei der jüngsten Tour nach Italien war außerdem seine Freundin Bettina Anderson (38) an seiner Seite, mit der er auch privat Zeit in Venedig verbrachte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump Jr. mit seinem Vater Donald Trump im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump Jr., Bettina Anderson, JD Vance und Alina Habba, Januar 2025

Anzeige Anzeige