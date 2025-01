Donald Trump Jr. bringt neue Flamme zu Trumps Amtseinführung

Donald Trump Jr. (47) und seine neue Freundin Bettina Anderson stellen ihre Liebe während der Feierlichkeiten zu Donald Trumps (78) Amtseinführung öffentlich zur Schau. Die Influencerin geriet während des gesamten Einweihungswochenendes immer wieder in den Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit. So stand sie am vergangenen Sonntag sogar mit Donald und dem designierten Vizepräsidenten JD Vance auf der Bühne des Balls zur Amtseinführung in Washington. Zusammen tanzten sie zu Papa Donalds Stimmungslied "YMCA" von Village People.

Schon am Samstagabend ließ sich die neue Flamme des Unternehmers an der Seite der berühmten Familie blicken. Während eines Empfangs im Trump National Golf Club in Virginia verfolgte sie neben ihrem Liebsten total gebannt ein feierliches Feuerwerk. Auch während der Vereidigung und bei einem Gottesdienst am Dienstagmorgen begleitete sie ihren neuen Partner. In der Washington National Cathedral saßen sie zwei Reihen hinter dem neuen Präsidenten und der First Lady Melania Trump (54).

Bereits Ende 2024 verdichteten sich die Hinweise darauf, dass die Beziehung zwischen dem 47-Jährigen und seiner vorherigen Verlobten Kimberly Guilfoyle (55) in die Brüche ging. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly Details zum Liebes-Aus: "Don und Kimberly trennten sich vor der Wahl und begannen Ende September, ihr Vermögen aufzuteilen." Angeblich verlief die Trennung der beiden einvernehmlich, sodass der neuen Liebe von Donald nichts mehr im Weg stand.

Getty Images Michael Boulos, Tiffany Trump, Jared Kushner, Bettina Anderson, Donald Trump Jr. und Ivanka Trump

Getty Images Donald Trump Jr. und Kimberly Guilfoyle, 2019

