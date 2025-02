"Sterling Point": Neues Jugenddrama mit Star-Produzenten

Megan Park (38), bekannt durch die Serie "My Old Ass", arbeitet an einem neuen Projekt für Amazon Prime Video. Die neue Serie mit dem Titel "Sterling Point" wird als Jugenddrama beschrieben und soll sich mit Themen befassen, die nicht nur junge Menschen, sondern auch ältere Generationen ansprechen. Unterstützt wird Megan laut Variety von Josh Schwartz (48) und Stephanie Savage, die bereits als Co-Schöpfer hinter Serienhits wie Gossip Girl standen.

"Sterling Point" wird von der Handschrift aller Beteiligten geprägt, und Megan betont die besondere Bedeutung der Zusammenarbeit mit den erfahrenen Produzenten Josh und Stephanie: "Gemeinsam haben wir die beste Zeit, etwas zu erschaffen, das wir wirklich lieben, und hoffen, dass es auch das Publikum lieben wird." Vernon Sanders, Leiter der Fernsehabteilung bei Amazon MGM Studios, erklärte, dass die kommende Serie universelle Themen ansprechen werde, die ein breites Publikum weltweit erreichen könnten. Ein genauer Starttermin der Serie wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Megan ist nicht nur als Autorin und Produzentin erfolgreich, sie begann ihre Karriere zunächst als Schauspielerin. Größere Bekanntheit erlangte sie durch ihre Rolle in der Serie "The Secret Life of the American Teenager". Mittlerweile hat sie sich als kreative Kraft hinter der Kamera einen Namen gemacht. Ihre Partner in diesem Projekt, Josh und Stephanie, gelten als Experten für außergewöhnliche Jugendserien. Sie schufen nicht nur den Kult-Hit "Gossip Girl", sondern auch die Serie O.C., California. Mit ihrer Erfahrung und Megans frischer Erzählperspektive verspricht "Sterling Point" eine spannende Mischung aus neuen Ideen und etabliertem Storytelling zu werden.

Neilson Barnard/Getty Images "Gossip Girl"-Produzenten Josh Schwartz & Stephanie Savage bei einer Feier anlässlich der 100. Folge

Der "O.C., California"-Cast

