Hasskommentare: Laura Maria Rypa nimmt Romina Palm in Schutz

Laura Maria Rypa (29) macht sich für Romina Palm (25) stark. Die GNTM-Bekanntheit meldete sich unter Tränen bei ihren Fans im Netz und kündigte an, sich von Social Media vorerst zurückzuziehen. Der Grund dafür? Antonia Elena, die Ex von Rominas aktuellem Partner Christian Wolf, beantwortete eine Frage auf ihrem Profil, die offenbar einige User dazu veranlasste, der schwangeren Romina Hassnachrichten zu schreiben. Nun meldet sich auch die Partnerin von Pietro Lombardi (32) zu Wort und nimmt die Influencerin in Schutz. "Das ist kein Spiel. Worte sind mächtig und sie können tief verletzen. Deswegen bitte ich euch wirklich alle: Lasst den Hass sein! Nicht nur in dieser Situation, sondern generell", appelliert Laura in ihrer Instagram-Story.

Romina mit Tränen in den Augen zu sehen, mache Laura schwer zu schaffen. "Sie braucht keine weiteren negativen Kommentare, sie braucht Kraft, Unterstützung und vor allem Liebe", betont die zweifache Mutter. Das sei in der aktuellen Situation umso wichtiger, denn die 25-Jährige ist mit ihrem ersten Kind schwanger. "Viele verstehen vielleicht nicht, welche Auswirkungen Hate und Hassnachrichten wirklich haben können. Aber ich sage euch: Stresssituationen können ernsthafte Folgen haben, bis hin zu Frühgeburten oder anderen gesundheitlichen Risiken", stellt die Influencerin klar.

Aber was ist eigentlich genau vorgefallen? Antonia wurde im Rahmen einer Fragerunde gefragt, ob sie Romina bereits kennt. Die Frage bejahte die Fitness-Influencerin und ließ durchblicken, dass sie die Partnerin ihres Ex' in einer schweren Zeit unterstützt habe. Offenbar für viele User Grund genug, Romina hasserfüllte Nachrichten zu schreiben. Daraufhin meldete sich die schwangere Netz-Bekanntheit zu Wort und teilte mit: "Ich melde mich erst einmal ab bei euch. [...] Ich verstehe nicht, warum immer und immer wieder öffentlich gegen mich geschossen wird, obwohl man weiß, was für Auswirkungen jedes einzelne Wort hat."

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm, Model

Anzeige Anzeige