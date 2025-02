So leben die "High School Musical"-Stars heute

Mit den "High School Musical"-Filmen begeisterten Zac Efron (37), Vanessa Hudgens (36) und Ashley Tisdale (39) vor knapp zwei Jahrzehnten Millionen Fans und starteten ihre Karrieren. Während Zac dank Filmen wie Baywatch und "The Greatest Showman" zum Hollywood-Superstar wurde, machte Vanessa vor allem mit Filmen wie "Spring Breakers" und der Broadway-Produktion "Gigi" auf sich aufmerksam. Auch Ashley blieb dem Rampenlicht treu, sei es als Produzentin in ihrer eigenen Serie "Young & Hungry" oder als Synchronsprecherin. Heute sind alle drei ein fester Bestandteil der Unterhaltungsbranche.

Privat ging es bei den Stars drunter und drüber: Zac war nach der Trennung von Kollegin Vanessa unter anderem mit Models wie Sam Miro und Vanessa Valladares (29) liiert, blieb jedoch zuletzt single. Zeitgleich hat Vanessa nach einer langjährigen Beziehung mit Schauspieler Austin Butler (33) in Baseballspieler Cole Tucker (28) ihr Glück gefunden. Die beiden heirateten im Dezember 2023 und wurden im Sommer 2024 Eltern. Ashley ist seit 2014 mit Musiker Christopher French (42) verheiratet und hat mit ihm zwei Kinder.

Auch ehemalige Co-Stars blieben der Schauspielerei verbunden. Corbin Bleu (35) und Monique Coleman (44), die in den Filmen als Chad und Taylor zu sehen waren, haben sich in gemeinsamen Projekten wie "A Christmas Dance Reunion" zusammengetan. Corbin stand zudem mehrfach am Broadway auf der Bühne und hatte zahlreiche TV-Rollen, während Monique eine erfolgreiche Moderatorin und Schauspielerin wurde. Gegenüber E! Online bekräftigte Vanessa einst: "High School Musical war eine fantastische Reise."

Getty Images Zac Efron, Schauspieler

Instagram/ ashleytisdale , Instagram/ vanessahudgens Ashley Tisdale und Vanessa Hudgens, Collage

