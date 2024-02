Travis und Taylor wie Troy und Gabriella? Zac Efron reagiert

Zac Efron (36) reagiert auf die Vergleiche zwischen Taylor Swift (34), Travis Kelce (34) und den berühmten High School Musical-Charakteren! Der Schauspieler zeigte sich begeistert von der Idee, dass das Paar in der Realität Parallelen zu seinem Disney-Charakter Troy Bolton und Gabriella (gespielt von Vanessa Hudgens, 35) haben könnte. Insbesondere die Szene, in der Gabriella ihren Freund während eines Basketballspiels anfeuert, findet Zac superpassend. Denn auch die "Lover"-Interpretin ist während Travis' Footballspielen sein persönlicher und größter Cheerleader. Der Hollywoodstar äußerte sich auch humorvoll zu der Vorstellung, dass mögliche Kinder des Paares sich zwischen Theater und Sport entscheiden müssten.

"Wow, daran habe ich nicht gedacht. Aber das ist so cool. Grüße an alle 'High School Musical'-Fans", betonte Zac humorvoll im Gespräch mit E! News. Er gab zu, bisher zwar nichts von den ganzen Memes auf Social Media mitbekommen zu haben. Jedoch äußerte er seine Freude darüber, dass Taylor und Travis derzeit sehr beliebt sind. Weiterhin beschrieb er beide als "zwei der besten Menschen der Welt" und zeigte sich begeistert über ihre Beziehung.

Zac und Vanessa wurden durch ihre Rollen als Troy Bolton und Gabriella Montez in "High School Musical" zu weltweiten Teenie-Idolen. Die Filmreihe, die die beiden als ungleiches Paar zeigt, das seine Liebe zur Musik gegen diverse Schwierigkeiten verteidigt, hat eine ganze Generation geprägt und bleibt unvergessen. Dass die Liebesgeschichte von Taylor und Travis nun mit der von Troy und Gabriella verglichen wird, unterstreicht, wie tief die Serie in der Popkultur verwurzelt ist. Zacs fröhliche Zustimmung zu diesen Vergleichen zeigt wohl ganz eindeutig: Er ist auch heute noch total stolz auf seine Leistung in den Filmen.

Während Zac die fantasievolle Verbindung zwischen dem realen Pärchen und den legendären "High School Musical"-Figuren hervorhebt, feierten Taylor und Travis bereits ihren eigenen, märchenhaften Moment, der direkt aus einem Film stammen könnte. Nachdem die Kansas City Chiefs ihren Einzug in den Super Bowl gesichert hatten, stürmte die Sängerin auf das Spielfeld und fiel dem NFL-Star in die Arme. Auch der US-Amerikaner ließ seinen Gefühlen freien Lauf und machte der Blondine in der Öffentlichkeit eine Liebeserklärung. "Ich liebe dich", konnte man von seinen Lippen ablesen.

