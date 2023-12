"High School Musical"-Stars feiern Vanessa Hudgens' Trauung!

Sie begleiten Vanessa Hudgens (34) an ihrem großen Tag! Am 2. Dezember gab die Schauspielerin ihrem Partner Cole Tucker (27) das Jawort. Die beiden feierten ihre Liebe vor einer traumhaften Kulisse in Mexiko und sorgten mit ihren Ehegelübden für romantische Momente. Rund 100 Familienmitglieder und Freunde waren bei der Trauung anwesend. Und unter den Gästen waren auch zwei von Vanessas High School Musical-Co-Stars!

Auf Instagram teilt Monique Coleman (43), die in den Filmen Vanessas beste Freundin Taylor gespielt hatte, einen Clip von der Hochzeit. Darin tanzt sie unter anderem im schwarzen Bikini mit der Braut am Strand, posiert mit deren Schwester oder zeigt die Partylocation. "Glückwunsch, Vanessa und Cole! Eure Liebe ist der Stoff, aus dem Märchen sind", schreibt sie dazu. Doch Monique ist nicht der einzige HSM-Star, der der Trauung beiwohnte: Auch Lucas Grabeel (39) alias Ryan Evans war dabei!

Er postet den Clip, in dem auch er bei der Hochzeit mit Monique posiert, in seiner eigenen Story. "Glückwunsch, Vanessa! Danke fürs Teilen, Monique! Ich liebe euch beide so sehr! Was für eine besondere Reise", schwärmt der Schauspieler dazu.

Anzeige

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens, November 2021

Anzeige

Instagram / _moniquecoleman Monique Coleman und Lucas Grabeel bei Vanessa Hudgens' Hochzeit im Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale, Zac Efron, Vanessa Hudgens, Lucas Grabeel und Monique Coleman im Jahr 2006

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de