17 Jahre nach "Jump In": Corbin Bleau springt wieder Seil

Corbin Bleu (35) hat es immer noch drauf! 17 Jahre nach den Dreharbeiten zu dem Film "Jump In!" beweist der Schauspieler, wie gut er immer noch Seilspringen kann. Auf Instagram veröffentlicht der US-Amerikaner einen witzigen Clip, der ihn bei der sportlichen Aktivität zeigt. "Ich kann nicht glauben, dass es fast 20 Jahre her ist, seit ich das getan habe", kommentiert er den Beitrag. Das Video unterlegt er mit seinem eigenen Song "Push It to the Limit".

Unter Corbins Post feiern ihn die Fans für seine sportliche Einlage. "Du bringst mich dazu, im Rhythmus zu springen und zur Musik zu tanzen", schreibt eine begeisterte Userin. "Auf geht's Corbin. Du hast es immer noch drauf", lautet ein weiterer Kommentar. "Wie lustig ist das!", meint eine andere Nutzerin.

Corbin steht seit seiner Kindheit vor der Kamera. Durch sein Mitwirken in der Serie "Flight 29 Down" wurde er einem breiteren Publikum bekannt. Seinen endgültigen Durchbruch schaffte er Ende der 2000er Jahre durch seine Rolle des Chad Danforth in der High School Musical-Trilogie. Er ist neben seiner Karriere als Schauspieler auch als Sänger tätig.

Corbin Bleu, "High School Musical"-Star

Getty Images Corbin Bleau, 2009

