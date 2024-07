"High School Musical"-Rückblick bringt Zac Efron zum Lachen!

Es ist einige Jahre her, dass Zac Efron (36) als 19-Jähriger durch High School Musical zum Star wurde. Der Hollywood-Schauspieler schaut in einem Interview mit Vanity Fair einen alten Ausschnitt, in dem er einen Song auf einem Basketballplatz performt. Zac kann sich, während er die Szene sieht, nicht mehr vor Lachen zusammenreißen. "Ähm, das Erste, was mir einfällt, ist, dass ich all diese Aufnahmen wirklich geübt habe", offenbart er kichernd. Hinter der Szene liegt eine Menge Arbeit, erzählt er weiter: "Wir fingen an, mit Basketbällen zu üben, und ich glaube, wir haben zwei Tage lang geübt, bevor wir das alles synchron gemacht haben."

Während des Interviews schaut sich der 36-Jährige noch weitere Szenen von seinen Filmen an, darunter ein Ausschnitt aus seiner neuesten, romantischen Komödie "A Family Affair". Gemeinsam mit Nicole Kidman (57) und Joey King (24) steht er vor der Kamera und übernimmt die männliche Hauptrolle. Bereits 2012 drehte er mit der "Moulin Rouge"-Schauspielerin einen Film. Jetzt schwärmt Zac: "Einerseits bin ich immer noch jedes Mal, wenn ich sie sehe, wie von Sinnen. Das ist so... und ich glaube nicht, dass sich das jemals ändern wird. Es ist seltsam, sogar bis zum heutigen Tag."

Dass Zac heutzutage mit großen Filmstars wie Nicole vor der Kamera steht, hat er seiner Rolle in "High School Musical" zu verdanken. Als Basketballspieler Troy Bolton wurde der 36-Jährige weltbekannt. Sogar so bekannt, dass er im vergangenen Jahr einen eigenen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood bekommen hat. Sein Filmkollege Miles Teller (37) hatte während der Zeremonie liebevolle Worte für ihn gefunden, wie People berichtete: "Er hat diese Auszeichnung mehr als verdient, denn für unsere Generation war und ist Zac der erste echte Schauspieler, der aus unserer Klasse hervorgeht. Du bist der Mann, der Mythos, die Legende, das ist Zac Efron, Baby!"

Getty Images Nicole Kidman und Zac Efron im Juni 2024

Zac Efron und Vanessa Hudgens in "High School Musical"

