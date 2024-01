Im Baumhaus: Zac Efron erinnert sich an seinen ersten Kuss

An seinen ersten Kuss kann sich Zac Efron (36) noch ziemlich gut erinnern! Auch wenn der Schauspieler in den sozialen Medien den einen oder anderen Schnappschuss mit seinen Followern teilt, hält er sein Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraus. Vor allem über seine Familie verrät er nur wenig. Doch nicht nur darüber hält sich der Hottie bedeckt. Auch private Geschichten über ihn gibt es kaum. Nun erinnert sich Zac aber öffentlich an seinen ersten Kuss.

In einem Interview mit W Magazine erinnert sich der 36-Jährige an diesen besonderen Moment zurück: "In einem Baumhaus. Wir haben Flaschendrehen gespielt. Sie hatte Geburtstag, und ein paar von uns sind auf das Baumhaus geklettert. Es gab Kerzen – das war ziemlich cool." Scheint so, als habe diese Erinnerung einen ganz besonderen Platz im Herzen des Frauenschwarms.

Gegenüber Entertainment Tonight erzählte Zac ausnahmsweise private Dinge. "In diesem Film [Wie durch ein Wunder] geht es um Brüder und ich bin selbst ein großer Bruder. Ich liebe Dylan abgrundtief!", schwärmte er und fügte hinzu: "Es ist eine bestimmte Art von Beziehung. Ich weiß nicht, da ist einfach ein besonderes Band zwischen Geschwistern. [...] Darum habe ich natürlich an ihn gedacht während der Arbeit an dem Film!"

