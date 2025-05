"Sharpays Baby": So sehr liebt Ashley Tisdales Tochter HSM

Ashley Tisdale (39) hat jetzt verraten, dass ihre vierjährige Tochter Jupiter ein großer Fan von High School Musical geworden ist. In einem TikTok-Video teilte die Schauspielerin mit, dass Jupiter ihre Begeisterung für die Kultfilmreihe entdeckt hat, nachdem sie ihre Cousine in einer Bühnenversion des Films gesehen hatte. Seitdem ist "High School Musical" das große Thema zu Hause, und insbesondere "High School Musical 2" läuft rauf und runter. In der Öffentlichkeit sorgt Jupiter zudem regelmäßig für Schmunzler, indem sie lautstark verkündet: "Ich bin Sharpays Baby!" – eine Anspielung auf Ashleys ikonische Rolle als Sharpay Evans.

Besonders zu einer Herausforderung wird die neu entfachte Begeisterung ihrer Tochter für die Schauspielerin allerdings durch Jupiters Musikauswahl. Mit Vorliebe möchte sie immer wieder das schrille Lied "Humuhumunukunukuapua'a" hören – ein Song, den Ashley selbst überhaupt nicht leiden kann. Egal ob zu Hause, im Auto oder beim Spazierengehen: Jupiter fordert ihre "High School Musical"-Playlist ein und bringt ihre Mutter damit nach eigenen Angaben manchmal an ihre Grenzen. Dabei ist die Situation zwar süß, wie Ashley laut Just Jared betont, aber nach einer Woche ununterbrochenen Hörens würde sie sich wünschen, die Filme und Lieder mal wieder pausieren zu können.

So humorvoll diese Momente auch sein mögen, ist es nicht das erste Mal, dass die Filmreihe in Ashleys Familienleben für Anekdoten sorgt. Vor Kurzem hatte die ehemalige Disney-Darstellerin erzählt, dass Jupiter damals beim Anschauen des Films Ashleys Co-Star Zac Efron (37) mit ihrem Vater, Christopher French (43), verwechselt hat. Damals erklärte Ashley amüsiert, dass die kleine Jupiter nur aufgrund der dunklen Haare die beiden Männer miteinander verwechselt habe. Mit Jupiter scheint das Leben der Schauspielerin jedenfalls nicht langweilig zu werden, und Fans dürfen sich über Einblicke in den Alltag mit "Sharpays Baby" freuen.

Anzeige Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Szene aus "High School Musical 3"

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit Ehemann Christopher French und den Töchtern Jupiter und Emerson.

Anzeige Anzeige