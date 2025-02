Lucas Grabeel fand HSM-Co-Star Ashley Tisdale zuerst nervig

Lucas Grabeel (40) hat offenbart, dass Ashley Tisdales (39) Rolle als Sharpay Evans in High School Musical ihrer echten Persönlichkeit damals sehr nahekam. Wie People berichtet, erinnerte er sich auf der MegaCon in Orlando an ihre erste Begegnung beim Recall und verriet, dass die Schauspielerin ihn mit ihrer energischen und bestimmenden Art zunächst genervt habe. "Sie war so Sharpay", scherzte Lucas und fügte hinzu, dass Ashley am Set konkrete Anweisungen gab, welche Gesichtsausdrücke oder Bewegungen er zu machen habe. "Ich dachte nur: 'Wow, sie gibt mir Regieanweisungen'", sagte er schmunzelnd. Dennoch half ihre Dynamik dabei, die Beziehung ihrer Charaktere, den Zwillingen Sharpay und Ryan, glaubwürdig darzustellen.

Während des Gesprächs schilderte Lucas, wie er ursprünglich für die Rolle des Troy Bolton vorgesprochen hatte, die später an Zac Efron (37) ging – bevor ihm der Regisseur die Figur des Ryan Evans vorschlug. Rückblickend sieht Lucas die Dynamik zwischen ihm und Ashley beim Casting als perfekt für ihre Charaktere: Sie sei die dominante Schwester gewesen, während er versuchte, ruhig und professionell zu bleiben, genau wie ihre Figuren im Film. Außerdem erklärte er, dass die langen Tage der Audition eine Herausforderung gewesen seien, durch die sich die Finalisten jedoch gegenseitig besser haben kennenlernen können.

Beide Schauspieler blicken mit Stolz auf ihre gemeinsame Arbeit zurück, die auch Jahre später noch Millionen Fans begeistert, wie Lucas bei der Convention betonte. "Es ist unglaublich, wie sehr das Konzept weiterlebt und immer wieder neue Generationen erreicht." Nach ihrer Zeit bei "High School Musical" führte der Weg der beiden Schauspieler jedoch in unterschiedliche Richtungen. Lucas widmete sich vor allem der Arbeit als Synchronsprecher, während Ashley weiterhin vor der Kamera stand. Privat ist Ashley Mutter einer dreijährigen Tochter, die kürzlich beim Anschauen des Films dachte, Zac sei ihr Vater, wie sie gegenüber dem "Breaking Beauty"-Podcast lachend erklärte.

EVERETT COLLECTION, INC. / ActionPress Lucas Grabeel, Ashley Tisdale, Zac Efron, Vanessa Hudgens, Corbin Bleu & Monique Coleman

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit ihrer Tochter Jupiter und Baby Emerson, 2024

