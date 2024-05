Nick Carters Ex Kaya glaubt mutmaßlichem Missbrauchsopfer!

In der Doku-Serie "Fallen Idols: Nick and Aaron Carter" äußert sich auch Kaya Jones (39), die Ex-Freundin des Sängers, und stärkt Melissa Schuman (39), einem mutmaßlichen Missbrauchsopfer, den Rücken. "Nick Carter war mein Freund, als ich bei den Pussycat Dolls war, und ich habe die sehr detaillierten Anschuldigungen über Nick (44) und die Reaktion darauf gesehen", äußert sich Kaya laut People in der Doku und fährt fort: "Das hat mich beunruhigt. Weil er dieses Mädchen [Melissa] diskreditiert hat. Also wollte ich hören, was Melissa zu sagen hatte." Die ehemalige Pussycat Dolls-Sängerin habe dann lange mit der Musikerin telefoniert und steht nun fest hinter Melissa. "Glaube ich, dass dem Mädchen etwas Schreckliches passiert ist? Ja, ja, das glaube ich", betont Kaya.

Vergangenes Jahr verklagte die Sängerin den Backstreet Boys-Star wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung. Zum Zeitpunkt des Vorfalls sei sie gerade einmal 18 Jahre alt gewesen – der Musiker bestreitet die Vorwürfe. Doch in der vierteiligen Dokumentation erheben neben Kaya und Melissa auch Ashley Repp und Shay Ruth ihre Stimme gegen den Künstler – alle Frauen erheben schwere Missbrauchsvorwürfe. "Nick sieht aus wie eine perfekte und hübsche Ken-Puppe, aber ich weiß, wie böse er sein kann", erklärt Kaya in dem Trailer zu der Doku.

Nick wehrt sich vehement gegen die Anschuldigungen der Frauen. Vor wenigen Monaten vermutete der "I Want It That Way"-Interpret sogar, dass es sich um ein Komplott handle. "Die Klagen von Shannon Ruth und A.R. sind der Höhepunkt einer etwa fünfjährigen Verschwörung, die von Mitverschwörern inszeniert wurde, um Carter zu belästigen, zu verleumden und zu erpressen", hieß es in einer Klageschrift, in der seine Anwälte die Vorwürfe weiterhin dementieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / themelissaschuman Melissa Schuman, Künstlerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Carter, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de