Wegen Nicks Klage: Backstreet Boys aus Livestream gestrichen

Wo sind denn die Backstreet Boys? Vor wenigen Tagen wurde Nick Carter (42) mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Er soll 2001 ein 17-jähriges Mädchen sexuell genötigt haben. Sein Anwalt dementierte die Behauptungen bereits in einem öffentlichen Statement. Die Anschuldigungen haben jedoch Folgen für seine Band. Bei einem Auftritt performte sie vor zahlreichen Fans. Jedoch konnten nur die Zuschauer in der Konzerthalle die Musiker bestaunen – denn im Livestream wurden sie nicht gezeigt.

Die Künstler traten am vorherigen Wochenende bei dem Z100 iHeartRadio Jingle Ball in New York auf. Laut Variety berichtete Z100 auf seinen Social-Media-Accounts nicht über das Konzert der Gruppe – sie zeigten lediglich ein Interview, welches die Band mit dem Radiomoderator Elvis Duran führte. Die Auftritte vieler Künstler wie Dua Lipa (27) oder Lizzo (34) wurden in kleinen Clips veröffentlicht. Von den ehemaligen Teenie-Stars war dabei allerdings keine Spur. Auch auf dem roten Teppich waren die fünf Mitglieder nicht anzutreffen.

Erst vor wenigen Tagen wurde bestätigt, dass ein ABC-Special mit dem Titel "A Very Backstreet Holiday" nicht mehr von dem Sender ausgestrahlt wird. In der Show sollten die Bandmitglieder Hits aus ihrem 10. Album "A Very Backstreet Christmas" performen.

Anzeige

Getty Images Nick Carter mit den Backstreet Boys in New York, Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Backstreet Boys, Juni 2018

Anzeige

Getty Images Die Backstreet Boys im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de