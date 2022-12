Trotz Vorwürfen: Nick Carter performt mit Backstreet Boys

Die Backstreet Boys machen weiter wie gewohnt. Am Donnerstag machten schwere Vorwürfe gegen den Sänger der Boyband die Runde: Nick Carter (42) soll im Jahr 2001 gegenüber einem damals 17-jährigen Mädchen sexuell übergriffig gewesen sein. Er bestreitet die Vorwürfe bislang. Auch mit seiner Band macht er weiter wie gewohnt: Inmitten des Eklats traten die Backstreet Boys jetzt in New York auf!

Am Freitagabend traten die Musiker im Rahmen des iHeartRadio Jingle Balls im New Yorker Madison Square Garden auf. Trotz der schweren Anschuldigungen setzte Nick jedoch sein bestes Lächeln auf und posierte neben seinen Bandkollegen, bevor er auf der Bühne performte. Auf seinem Instagram-Profil teilte er auch einen Schnappschuss von seiner Frau Lauren Kitt (39) und ihren drei Kindern, die ihn bei dem Konzert unterstützten.

Nick ließ bereits kurz nachdem die Vorwürfe laut geworden waren über seinen Anwalt bekannt machen, dass er sich davon nicht beirren lasse. "Diese Behauptung über einen Vorfall, der sich angeblich vor mehr als 20 Jahren ereignet hat, ist nicht nur rechtlich haltlos, sondern auch völlig unwahr", erklärte der Jurist und betonte, dass der Fall vor Gericht keinen Erfolg haben würde.

Nick Carter auf der Bühne

Nick Carter mit seiner Familie, Dezember 2022

Nick Carter in New York

