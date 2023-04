Hit der Backstreet Boys wurde auf einer Kotztüte geschrieben

Wer hätte das gedacht? Die Backstreet Boys sind eine der erfolgreichsten Boybands überhaupt und konnten mit Hits wie "Everybody" oder "I Want It That Way" schon so einige Male die Charts stürmen. Auch der Song "Get Down" aus dem Debütalbum der Musikgruppe war durchaus erfolgreich. Die Geschichte hinter dem Track ist alles andere als langweilig und der Songwriter Toni Cottura erklärt nun: Der Hit hatte seine Anfänge tatsächlich auf einer Kotztüte!

Im Talk mit Bild schildert der Musiker: "Ich saß in einem Flugzeug, das in Hamburg landen sollte. Aber das Flugzeug kreiste und kreiste, konnte ewig nicht landen. Mir kam dann ein Gedanke und 'Get Down, Get Down' ging mir durch den Kopf." Diese Worte habe Toni dann augenblicklich aufschreiben müssen. "Aber damals gab es noch keine Handys, also schrieb ich 'Get Down' auf einer Kotztüte", äußert er. Diese sei das einzige gewesen, was er in dem Moment wohl zur Hand hatte.

Den entsprechenden Hit haben die Backstreet Boys also anscheinend dieser Tüte zu verdanken. Darauf basiert somit auch ihr mittlerweile 30-jähriger Erfolg. Die Karriere der Boygroup hatte im Jahr 1993 begonnen, wobei den Jungs der weltweite Durchbruch 1995 mit dem Song "We've Got It Going On" gelang.

Getty Images Die Backstreet Boys im Jahr 2018

Getty Images Die Backstreet Boys im Jahr 2013

Getty Images Nick Carter mit den Backstreet Boys in New York, Dezember 2022

