Nach Liebes-Aus mit Samira: Serkan Yavuz ist abgetaucht

Samira (31) und Serkan Yavuz (31) galten lange Zeit als TV-Traumpaar. Doch am vergangenen Donnerstag machte die zweifache Mutter die Trennung von ihrem Ehemann bekannt. Der einstige Bachelorette-Boy lässt seine Fans seitdem auf eine Stellungnahme warten. In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 12. Februar, 09:15 Uhr] gaben die Fans ihre Meinung zu einer möglichen Rückkehr ab. 1.209 Leser (und damit 65,4 Prozent) vermuten, dass sich der Realitystar bald im Netz melden wird. Nur 639 Leser, was 34,6 Prozent entspricht, gehen davon aus, dass der Familienvater erst einmal die Füße stillhalten wird.

Die langjährigen Fans des Pärchens sind von der Nachricht der Trennung immer noch schockiert, vor allem, da die Brünette erst kürzlich verriet, dass Serkan sie mehrfach betrogen hätte. Unter Samiras neuesten Instagram-Posts stehen ihr ihre Follower nun bei. "Wie kann man riskieren, eine Frau wie Samira zu verlieren?", schreibt ein User, während es in einem anderen Kommentar heißt: "Samira, ich drücke dich und wünsche dir viel Kraft. Du bist eine Powermama und schaffst alles!" Auf dem Profil ihres Ex-Partners sind keine Meinungen zur aktuellen Situation zu finden, denn der TV-Star hat die Kommentarfunktion limitiert.

Bis vor Kurzem hatten die beiden TV-Bekanntheiten einen gemeinsamen Podcast namens "Badass Reality: Samira & Serkan ungefiltert". Nach der Trennung führt die 31-Jährige das Projekt nun allein unter dem Namen "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" weiter. In der neuesten Folge erzählte sie ihren Fans von den Seitensprüngen ihres Ehemanns: "Eine Sache, die schon fast normal ist, in unserer heutigen Welt, ist, dass man betrogen wird. Das ist mir auch passiert."

RTL Serkan und Samira Yavuz, Sommerhaus-Gewinner 2023

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024