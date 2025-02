44. Geburtstag: Kelly Rowland feiert mit Beyoncé & Michelle

Beyoncé (43), Kelly Rowland (44) und Michelle Williams haben sich für ein ganz besonderes Ereignis wiedervereint: Kellys 44. Geburtstag. Im Februar feierte die ehemalige Destiny's Child-Sängerin ihren Ehrentag und wurde dabei von ihren langjährigen Freundinnen überrascht. Beyoncé teilte dazu auf Instagram einige Schnappschüsse, auf denen die drei Arm in Arm zu sehen sind. "Birthday bestie", schrieb sie zu ihrem Post. Für die Geburtstagsfeier wählten die drei Sängerinnen glamouröse Outfits: Beyoncé trug ein schwarzes Minikleid mit goldenen Knöpfen, Kelly zeigte sich in einem rückenfreien schwarzen Kleid, während Michelle in einem roten Paillettenkleid glänzte. Neben gemeinsamen Gruppenfotos gab es auch ein Bild von einem festlichen Dinner, das mit weiteren Gästen zelebriert wurde.

Kelly startete ihren Geburtstag stilecht mit einem eigenen Instagram-Post, der eine gewagte Fotosession zeigte. In einem metallic-blauen Outfit, das wie Geschenkpapier designt war, posierte sie vor der Kamera und trug dabei ein ausgefallenes Luftballon-Accessoire auf dem Kopf. Inspiriert wurde sie hierbei von einem legendären Shooting der Supermodel-Ikone Naomi Campbell (54), wie sie in ihrer Story verriet. Beyoncé, Michelle und Kelly pflegen weiterhin einen engen Kontakt und teilen ihre Verbundenheit – wie Michelle kürzlich berichtete, haben sie noch eine aktive Gruppenchat-Verbindung.

Destiny's Child, eine der erfolgreichsten Girlgroups aller Zeiten, löste sich 2006 offiziell auf, doch die Freundschaft zwischen den drei Frauen blieb bestehen. Während der aktiven Zeit des Trios verkauften sie über 100 Millionen Alben und landeten mit Hits wie "Say My Name" und "Independent Women" an der Spitze der Charts. Zuletzt traten die drei Sängerinnen 2018 bei Beyoncés Coachella-Performance gemeinsam auf. Michelle schwärmte kürzlich in einem Interview mit People davon, wie wichtig ihr die Unterstützung von Beyoncé und Kelly sei, vor allem bei ihrem Auftritt im Broadway-Stück "Death Becomes Her", bei dem die beiden sie aus dem Publikum anfeuerten. Trotz eigener Karrieren und Projekte scheint die enge Freundschaft der drei Frauen bis heute unerschütterlich zu sein.

Instagram / beyonce Beyoncé und Kelly Rowland, ehemalige Destiny's-Child-Mitglieder

Getty Images Destiny's Child

