Das schätzt Natascha Ochsenknecht besonders an ihrer Familie

Natascha Ochsenknecht (60) ist das Oberhaupt einer der wohl berühmtesten Familien Deutschlands. Gemeinsam mit ihren Kindern hat sie sogar eine eigene Reality-TV-Show. Pomiflash hat die dreifache Mama auf der Berlin Fashion Week getroffen und nachgefragt, was sie besonders an ihren Liebsten schätzt. Bei dieser Frage muss Natascha nicht lange überlegen: "Dass wir immer zusammenhalten. Auch in Zeiten, wenn es mal nicht so toll ist."

Zusammen Zeit zu verbringen, ist Familie Ochsenknecht sehr wichtig. Dazu gehören auch gemeinsame Urlaube wie Trips nach Mallorca oder Ibiza und zuletzt nach Österreich. Dort lebt Nataschas jüngstes Kind Cheyenne (24) inzwischen schon mehrere Jahre. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Nino Sifkovits (29) hat das Model der Großstadt den Rücken zugekehrt und genießt das Leben als Zweifachmama in der Steiermark. Wilson Gonzalez (34), der älteste Sohn der 60-Jährigen, lebt mit seiner Partnerin und dem gemeinsamen Nachwuchs noch in Berlin, während Jimi Blue (33) vor wenigen Monaten nach Mailand ausgewandert ist.

Der Kontakt zu ihrem mittleren Kind war in den vergangenen Monaten eher schwierig. Während bei den Dreharbeiten zu Diese Ochsenknechts Staffel eins und zwei noch alle Kinder mit am Start waren, stand Jimi für Staffel drei nicht mehr mit vor der Kamera. Gerüchten zufolge soll seine damalige Ex-Verlobte Laura Marie Geissler (26) nicht gut mit seiner Familie ausgekommen sein. Inzwischen scheint sich das Mutter-Sohn-Duo aber wohl wieder angenähert zu haben. Erst vor wenigen Tagen teilte der "Die Wilden Kerle"-Star einen Screenshot des Chats mit seiner Mutter in seiner Instagram-Story. "Geht los. Gute Nacht", gefolgt von einem Kuss-Emoji schrieb er darin und kommentierte das Foto noch: "Schreib deiner Mama immer vor dem Abflug." Damit dürfte klar sein, dass zwischen Jimi und Natascha wieder Kontakt besteht.

Anzeige Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Jimi Blue, Natascha, Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht, 2017

Anzeige Anzeige