So kam es zum Bruch zwischen Jimi Blue und den Ochsenknechts

Jimi Blue Ochsenknecht (32) liegt mit einigen seiner Familienmitglieder im Clinch. Zu Gast im Podcast "Leben reicht" spricht der "Die wilden Kerle"-Star offen darüber, wieso er sich in der letzten Zeit von seiner Familie abgewandt hat. So sei dieser Prozess für den Schauspieler wie eine späte Pubertät. "Mir reicht es jetzt. Ich will mein eigenes Ding machen. Ich war oft genug ein People-Pleaser und war für alle da, ob jetzt im Freundeskreis oder mit der Family", stellt er klar. Jetzt wolle er sich mehr auf seine eigenen Bedürfnisse konzentrieren, auch wenn das manchen Leuten nicht passt.

Der Sohn von Uwe Ochsenknecht (68) sieht allerdings auch ein, dass er Fehler gemacht hat. Im Podcast erklärt er: "Ich habe in den letzten Jahren auch nicht immer alles richtig gemacht. Ich war teilweise auch kein gutes Vorbild. Das ist so. Es gibt vieles, was ich aufarbeiten muss." Genau das tue er gerade – allerdings falle es ihm schwer, denn er tendiert dazu, schwierige Themen aufzuschieben.

Neben dem schwierigen Verhältnis zwischen Jimi und seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (30) hat er auch mit seiner Mutter Natascha (60) wenig Kontakt. Die Düsseldorferin offenbarte im Frühjahr zu Gast im "Hoppe Hoppe Scheitern"-Podcast, wie betrübt sie der Streit mache. "Du gibst deinen Kindern das Beste auf den Weg, es läuft alles super und auf einmal kommt der Tag, wo du denkst: 'Was geht ab?'", berichtete sie und fügte hinzu: "Du vergießt Tränen und bist traurig und es geht dir scheiße."

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Getty Images Jimi Blue, Natascha, Uwe und Wilson Gonzalez Ochsenknecht im Januar 2009

