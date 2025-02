Fans sauer: Kopiert Shakira etwa Beyoncés Renaissance-Tour?

In dieser Woche feierte Shakira (48) den Auftakt ihrer "Las Mujeres Ya No Lloran"-Welttournee in Rio de Janeiro. Während ihre Fans begeistert sind, sind die Fans von Beyoncé (43) weniger angetan – sie sehen nämlich zu viele Ähnlichkeiten zu ihrer "Renaissance"-Tour aus dem vergangenen Jahr. Auf X wird bereits fleißig diskutiert und viele sind sich sicher: Shakira kopierte viele Elemente, wie zum Beispiel Schriftzüge, von Beyoncés Tour. "Das ist so traurig und erbärmlich, dass ich jetzt eine Urheberrechtsklage brauche", meint ein User. Ein anderer erinnert an ein Interview, das die gebürtige Kolumbianerin nach dem Besuch auf einem der Konzerte ihrer Kollegin gab. Darin erklärte sie, sich "Notizen gemacht" zu haben. "'Habe Notizen, Fotos, Videos, Schriftdateien gemacht' – das nennt man Plagiat", schimpft der Nutzer.

Aber nicht alle kritisieren die Gemeinsamkeiten der beiden Tourneen. Manche freuen sich auch darüber. Ein Nutzer verweist zudem darauf, dass Beyoncé und Shakira Freundinnen seien und es für die beiden sicherlich in Ordnung ist: "Wisst ihr was? Das ist in Ordnung, denn sie sind beste Freundinnen." Ein weiterer schloss sich dem an: "Beide Queens. Sie lassen sich voneinander inspirieren." Shakira dürften die Spekulationen um ihre Konzerte relativ egal sein, denn immerhin geht sie zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder auf Welttour, was sicherlich ein Grund zum Feiern ist. Dass sie immer noch genau weiß, wie sie die Bühne rockt, bewies die 48-Jährige schon bei den Grammy Awards Anfang Februar – dort performte sie ein kleines Medley und gab auch wieder ihre ikonischen Dancemoves zum Besten.

Shakira gehört seit den frühen 2000ern zu den größten Popstars überhaupt. Songs wie "Whenever, Wherever" oder "Hips Don't Lie" sind immer noch Kult. Auch ist die 48-Jährige bis heute für ihr großes Talent im Tanzen berühmt – ihr Hüftschwung ist fast schon legendär. In den vergangenen Jahren war es musikalisch aber eher ruhig um Shakira – dafür machte ihre Ehe mit Fußballstar Gerard Piqué (38) umso mehr Schlagzeilen. Nachdem die beiden eigentlich als Traumpaar gegolten hatten, kam es 2022 zur überraschenden Trennung. Der Grund soll eine angebliche Affäre seitens des Kickers gewesen sein. Dass die Stimmung zwischen den beiden nicht besonders gut war, zeigte sich vor allem in den Disstracks, die die Sängerin nach dem Ehe-Aus aufnahm.

Instagram / beyonce Beyoncé auf der "Renaissance"-Welt-Tournee

Getty Images Shakira beim Auftakt ihrer Las Mujeres Ya No Lloran World Tour in Rio de Janeiro, Februar 2025

