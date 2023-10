"Der Boss": Erneuter Disstrack von Shakira gegen Ex Gerard?

Sie scheint wieder austeilen zu wollen! Shakira (46) ist seit über einem Jahr nicht mehr mit dem Vater ihrer Kinder zusammen. Der Kicker Gerard Piqué (36) hatte die Sängerin betrogen, was sie selbst herausfinden musste. Um ihre Gefühle zu verarbeiten, schrieb sie den ein oder anderen Song über ihren Ex – und sie fand nicht wirklich nette Worte für den Sportler. Auch Shakiras neuer Track scheint voller Seitenhiebe zu sein!

Wie unter anderem The Sun berichtet, soll die Zweifachmama nie wirklich gut mit Gerards Freunden ausgekommen sein. Angeblich nannten sie Shakira immer "The Boss" – und tatsächlich nutzt sie genau diese Bezeichnung in ihrem Lied "El Jefe". "Für dich ist dieses Lied, dass sie dir keine Entschädigung gezahlt haben", singt sie, während in dem Musikclip die alte Nanny ihrer Kinder eingeblendet wird, die wohl von Gerard entlassen wurde, weil sie Shakira Affärendetails ausgeplaudert haben soll.

Inzwischen ist Gerard mit seiner Affäre Clara Chia Marti zusammen, sie versteht sich angeblich viel besser mit den Liebsten des Spaniers als Shakira es getan hat. Zuletzt wurden die Turteltauben ziemlich oft verliebt entdeckt – Mitte September erwischten Paparazzi die zwei auf einer Luxusjacht.

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué, Fußballer

Getty Images Shakira, Sängerin

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué und seine Clara im Mai 2023

