Lilly Becker will für Sohn zurück nach Deutschland ziehen

Lilly Beckers (48) Zuhause ist aktuell in Großbritannien – doch das könnte sich bald ändern. Denn nach ihrem Sieg beim Dschungelcamp wird der Ex-Frau von Boris Becker (57) immer mehr bewusst, dass Deutschland ein großer Fan von ihr zu sein scheint. Wie sie gegenüber Bild verrät, habe sie das gar nicht so recht glauben können. Nun denkt sie über einen Umzug nach und das vor allem ihrem Sohn Amadeus (15) zu liebe. "Er möchte Deutsch lernen, und ich habe ihm gesagt: 'Das ist deine Heimat, das gehört zu dir'. Deshalb denke ich tatsächlich darüber nach, nach Deutschland zu ziehen – wahrscheinlich sogar ziemlich bald", plaudert das Model aus. Hinzu komme außerdem, dass England ein teures Pflaster sei.

Die Idee von einem Umzug habe Lilly auch schon mit ihrem Partner besprochen – letztendlich steht das Wohl von Amadeus aber offenbar im Vordergrund. "Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht und auch mit meinem Freund darüber gesprochen. Natürlich haben wir eine Beziehung, aber es war mir wichtig, dass Amadeus nach der Trennung von Boris ein stabiles, normales Umfeld hat", erklärt die 48-Jährige. Auch ihre Dschungel-Gage von 100.000 Euro nutzte Lilly für ihren Spross. Der hatte nämlich einen großen Wunsch, den sie ihm erfüllen wollte: "Amadeus hat mich letztes Jahr gefragt: 'Mama, ich möchte gerne nach Tokio'. Das war ein langer Wunsch von ihm. Und das mache ich alleine mit ihm." Das restliche Geld fließe in ihre Lebensunterhaltskosten.

Trotz ihres Erfolgs bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ist das Kapitel Reality-TV für Lilly jetzt abgeschlossen. Wie sie in einer Pressekonferenz nach der Show in Anwesenheit von Promiflash erklärte, wolle sie so eine Sendung nicht noch einmal machen. "Lieber Gott, einmal und nie wieder. Niemals ein zweites Mal", betonte sie und fügte direkt hinzu: "Ich will nie wieder ins Reality-TV. Das ist nichts für mich, nein." 24 Stunden am Tag von Kameras verfolgt zu werden, habe ihr gar nicht gefallen – aber mit ihrer Teilnahme im Dschungel habe sie den Zuschauern einmal sich selbst zeigen und vor allem beweisen wollen, dass sie nicht nur die "Ex von ..." ist.

Instagram / lillybeckerofficial Lilly und Amadeus Becker, Dezember 2024

RTL Lilly Becker nach ihrem Dschungelcamp-Sieg 2025

