Lilly Becker will nach Dschungel "nie wieder" ins Reality-TV

Lilly Becker (48) ging in der diesjährigen Staffel des Dschungelcamps als glorreiche Siegerin hervor. Hat das Model nun Blut geleckt? Wird sie in Zukunft häufiger im Reality-TV erscheinen? Während einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, gibt die Niederländerin eine deutliche Antwort darauf. "Lieber Gott, einmal und nie wieder. Niemals ein zweites Mal", behauptet sie bestimmt. "Ich gehe nie wieder ins Reality-TV. Das ist nichts für mich, nein."

Während des Interviews erklärt Lilly im Beisein von Promiflash, warum sie sich nicht vorstellen kann, an weiteren Formaten teilzunehmen. "Überall Kameras. Ich habe die Plattform benutzt, um Deutschland zu zeigen, dass ich nicht nur 'die Ex von ...' bin und dass ich auch etwas kann", meint die 48-Jährige und ist stolz darauf, was sie den Zuschauern alles von sich zeigen konnte: "Meine Schwächen, meine Stärken, meine Cellulitis, alles. Ohne Make-up. Da war kein Luxus, gar nichts."

Lilly schaffte es gemeinsam mit Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss und Alessia (23), Tochter von Willi Herren (✝45), ins Finale von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Nachdem das Küken in der Runde als erstes gehen musste und Pierre daraufhin den zweiten Platz belegt hatte, stand fest: Lilly ist die Dschungelkönigin der 18. Staffel. Bereits am Lagerfeuer kullerten Freudentränen über ihre Wangen, während sie sich selbst gut zuredete: "Oh mein Gott, reiß dich zusammen. Ich habe es geschafft!"

RTL Lilly Becker nach ihrem Dschungelcamp-Sieg 2025

RTL Alessia Herren, Lilly Becker und Pierre Sanoussi-Bliss im Dschungelcamp 2025

