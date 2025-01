Erster Trailer: "The White Lotus" Staffel 3 wird dramatisch

Patrick Schwarzenegger (31) ist der neueste Star, der in der dritten Staffel der gefeierten HBO-Serie "The White Lotus" zu sehen sein wird. Im kürzlich von HBO veröffentlichten Trailer ist Patrick erstmals in seiner Rolle als Saxon Ratliff zu sehen – der Sohn einer wohlhabenden, aber in Schwierigkeiten geratenen Familie. Die neue Staffel führt die Zuschauer nach Thailand und verspricht, wie in den ersten beiden Staffeln, Drama, Geheimnisse und Intrigen. Neben Patrick sind Jason Isaacs (61) und Parker Posey (56) Teil des Casts und verkörpern seine Eltern Timothy und Victoria Ratliff. Sam Nivola und Sarah Catherine Hook übernehmen die Rollen seiner Geschwister Lochlan und Piper.

Fans der Serie können sich auf reichlich Spannung freuen, denn der Trailer gibt einen ersten Vorgeschmack auf die chaotischen Zustände, in die Saxons wohlhabende Familie gerät. Vater Timothy scheint nicht nur sein Vermögen verloren zu haben, sondern auch in illegale Machenschaften verwickelt zu sein, was immer wieder für Konflikte sorgt. "Was soll ich meiner Familie sagen? Wir sind jetzt arm, und Daddy geht ins Gefängnis!", klagt er in einer Szene ins Telefon. Während Tochter Piper mit ihrer Mutter shoppen geht, beäugen Saxon und seine Geschwister die Vorgänge mit Sorge. Das Setting des luxuriösen Resorts in Thailand, das bereits in den ersten Momenten des Trailers als "das beste Hotel der Welt" gepriesen wird, steht im perfekten Kontrast zu den glamourösen, aber auch düsteren Leben der Hotelgäste und ihren Geheimnissen – inklusive gefährlicher Eskalationen und eines mysteriösen Todesfalls.

Für Patrick ist die neue Rolle eine weitere Station seiner aufstrebenden Schauspielkarriere. Zuvor war er bereits in der Serie "The Staircase" an der Seite von Colin Firth (64) sowie in "The Terminal List" mit Chris Pratt (45) zu sehen. Privat scheint der Sohn von Arnold Schwarzenegger (77) trotz berühmter Eltern stets für sich stehen zu wollen – dennoch scheint er dankbar für die Unterstützung seiner Familie zu sein. "Egal, welche Herausforderungen ich angehe, meine Familie stärkt mir immer den Rücken", zeigte er sich einst dankbar in einem Interview. "The White Lotus" Staffel drei erscheint am 16. Februar 2025. Der Sender HBO hat bereits angekündigt, dass es auch eine vierte Staffel geben wird.

Emma McIntyre/Getty Images Arnold und Patrick Schwarzenegger im Oktober 2017

Getty Images Patrick Schwarzenegger, Juni 2022

