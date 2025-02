Joachim Löw spricht über seinen unerfüllten Kinderwunsch

Sein Privatleben hatte Joachim Löw (65) zu seiner aktiven Zeit als Fußballtrainer eigentlich stets von den Medien ferngehalten. Nun ändert sich das aber – und der Ex-Coach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zeigt sich ungewohnt offen. In der Sky-Sendung "Meine Geschichte" kommen Jogi und Moderator Riccardo Basile (33) auf das Thema Kinder zu sprechen. Der Fußball-Weltmeister von 2014 und seine Frau Daniela hatten während ihrer Ehe, die 2016 endete, keinen gemeinsamen Nachwuchs bekommen. Einen Kinderwunsch habe es aber durchaus gegeben: "Das habe ich mir nicht nur einmal vorgestellt. Das stelle ich mir häufiger vor. Das wäre natürlich wunderschön gewesen", gesteht er. Doch der Wunsch blieb unerfüllt. "Damals war es so, und das ist natürlich sehr privat jetzt, aber meine Frau konnte keine Kinder bekommen. Wir haben das auch immer mal wieder versucht", gibt Joachim preis.

Doch inzwischen könne Joachim das Ganze auch positiv sehen. "Wir haben uns dann ein Stück weit damit abgefunden. Es gab dann viele andere schöne Dinge im Leben. Und mit Kindern hätte ich vielleicht gar nicht so in der Weltgeschichte herumreisen können", erklärt der 65-Jährige im Gespräch mit Riccardo abschließend. Den ersten Teil der Sendung können die Fans ab heute auf Sky sehen. Teil zwei wird am 21. Februar ausgestrahlt werden.

Joachim und Daniela waren bereits seit 1977 ein Paar. Neun Jahre später gaben sie sich das Jawort. 2016 wurde überraschend bekannt, dass das Paar nicht länger zusammen ist. Voneinander scheiden lassen haben sie sich allerdings nie. "In letzter Zeit hatten wir das Gefühl, dass wir uns ein bisschen mehr Raum und Zeit geben müssen, um ein paar Dinge zu überdenken. Wir stehen uns weiterhin sehr nah", verriet Joachim damals gegenüber Bild. Die beiden sind heute sogar beste Freunde.

Getty Images Daniela und Joachim Löw, 2011

Joachim Löw bei der Weltmeisterschaft 2018