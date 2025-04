Keine Trainer-Rente in Sicht: Jogi Löw ist noch nicht fertig

Während des DFB-Pokal-Halbfinalspiels zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig sorgte Joachim Löw (65), genannt Jogi, für überraschende Schlagzeilen. Der ehemalige Bundestrainer erklärte in der Halbzeitpause im Interview mit Sky, dass er nicht bereit sei, sich aus dem Trainergeschäft zurückzuziehen. "Grundsätzlich habe ich gesagt, möchte ich mich jetzt nicht in die Rente verabschieden, wenn es noch mal ein interessantes Angebot gibt, wo ich sage, das ist eine gute Perspektive", sagte Löw, der Deutschlands Nationalteam insgesamt 15 Jahre lang trainierte. Die Aussage sorgt für Aufsehen, denn der Fußball-Weltmeister-Coach von 2014 hatte sich nach seinem DFB-Abschied 2021 ins Privatleben zurückgezogen.

Jogi betonte im Gespräch, dass er sich nach wie vor am wohlsten im Nationalmannschaftsfußball fühle, da ihn diese Art des Trainerdaseins am meisten geprägt habe. "Natürlich werde ich immer mit Nationalmannschaften in Verbindung gebracht, weil ich so lange Nationaltrainer war", erklärte der gebürtige Schwarzwälder weiter. Der letzte Verein, den Jogi trainierte, war Austria Wien, aber das liegt bereits über 20 Jahre zurück. Kürzlich gab es Spekulationen, dass er nach England wechseln und dort das Nationalteam übernehmen könnte – doch die Aufgabe ging schließlich an Thomas Tuchel (51). Dennoch wirkt der ehemalige Bundestrainer nach wie vor motiviert: "Heute bin ich nach langer Zeit wieder einmal auf dem grünen Rasen, und es ist wirklich etwas Besonderes", sagte er mit sichtlicher Begeisterung bei seinem Stadionbesuch.

Abseits des Platzes wird Jogi für seine ruhige, analytische Herangehensweise geschätzt und bleibt für viele ein unvergessener Vertreter des deutschen Fußballs. Seine Ära als Nationaltrainer war von herausragenden Erfolgen wie dem Weltmeistertitel 2014 geprägt. Aber auch im Privaten bewahrte er sich stets seine Bodenständigkeit. So wurde er häufig bei Spaziergängen in seiner Heimat gesichtet, wo er nach intensiven Fußballjahren neue Energie tankte. "Der Rückzug war damals wichtig für mich, aber die Leidenschaft für den Fußball habe ich nie verloren", verriet er in einem früheren Interview. Ob ein neues Projekt auf ihn wartet, bleibt abzuwarten – fest steht jedoch, dass Jogi noch lange nicht bereit ist, sich komplett vom grünen Rasen zurückzuziehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joachim Löw, November 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Ballack und Joachim Löw bei der Fußball-EM 2008

Anzeige Anzeige